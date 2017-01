Terminservicestellen: nur wenige Vermittlungen bis jetzt

17.01.2017

freiepresse.de

Reichenbach

Sebastian Kahnert/dpa

Vogtländer werben für die Knolle

Reichenbach/Tirschenreuth. Was außer Pommes sonst alles so geht mit Erdäpfeln, will der Vogtländischen Knollenring auf der Grünen Woche in Berlin zeigen. Dafür schickt er einen Kartoffel-Entertainer nach Berlin. weiterlesen