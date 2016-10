Terroralarm in Sachsen: Anschlagsziel bleibt rÃ¤tselhaft

Terroralarm in Sachsen: Anschlagsziel bleibt rätselhaft

Chemnitzer Sprengstoff für lange Transporte ungeeignet

erschienen am 12.10.2016



Chemnitz. Nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) soll es sich bei dem Sprengstoff, den die Beamten in der Chemnitzer Wohnung im Stadtteil Kappel gefunden haben, vermutlich um Triacetontriperoxid (TATP) gehandelt haben. TATP lässt sich mit gebräuchlichen Haushaltsmitteln wie Nagellackentferner und Haarentfärber herstellen, ist billig und hat eine enorme Wucht. Das macht diesen Sprengstoff für Terroristen attraktiv. Allerdings ist TATP noch instabiler als Nitroglyzerin. Schon Erschütterungen, Wärme oder Reibung können die kristalline Substanz zur Detonation bringen.

Deshalb ist fraglich, ob sich die Anschlagspläne des mutmaßlichen IS-Terroristen Dschabir al-Bakr zuletzt tatsächlich auf Berliner Flughäfen konzentrierten, wie Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen am Montagabend in der ARD sagte. Denn TATP eignet sich nicht für einen längeren Transport.

Auch deshalb ließ die Polizei es unweit des Fundortes in einer Grube detonieren. Einiges spricht daher dafür, dass al-Bakr mit seiner Bombe schon im Zug nach Leipzig in die Luft geflogen wäre und dort unschuldige Passagiere mit in den Tod gerissen hätte, wenn er sich auf den Weg nach Berlin gemacht und wenn er es denn überhaupt bis zum Chemnitzer Bahnhof geschafft hätte. Unklar ist auch, warum das Sondereinsatzkommando die Wohnungstür aufgesprengt hat, obwohl der Verdacht bestand, dass hinter dieser Tür hochexplosiver Sprengstoff lagerte. Die Ermittlungsbehörden äußerten sich am Dienstag auf Anfrage dazu nicht. Auch zur Frage, warum es mehrere Stunden dauerte, bis der Sprengstoff gefunden werden konnte, obwohl die Wohnung dem Bruders des Vermieters zufolge unmöbliert gewesen sein soll, hieß es weiter lapidar, dass er gut versteckt gewesen sei. Ob es in der Wohnung einen Kühlschrank gab, der zur Herstellung und Lagerung des TATP erforderlich gewesen wäre, blieb ebenfalls offen.

Offenbar ist Acetonperoxid aber schwer aufzuspüren. Nach Recherchen des "Spiegels" soll die Bundespolizei noch bis vor wenigen Jahren Spürhunde ausgebildet haben, die das hochexplosive TATP erschnüffeln konnten. 2013 sei diese Ausbildung aber eingestellt worden, so der "Spiegel". Ein Sprecher der Bundespolizei wollte sich am Dienstag "aus einsatztaktischen Gründen" auf Anfrage der "Freien Presse" nicht dazu äußern, auf welche Sprengstoffarten die Spürhunde abgerichtet sind. Gegenüber dem "Spiegel" hatte ein Polizeisprecher aber Anfang 2016 darauf hingewiesen, dass bei "hochbrisanten, nicht handhabungssicheren Stoffen" eine Gefährdung von Beamten und ihren Spürhunden "möglichst zu vermeiden" sei.

Auf den deutschen Flughäfen ist die Bundespolizei für das Aufspüren von Sprengstoffen im Gepäck der Passagiere zuständig. Nähere Angaben zur aktuell angewandten Technik wollte Sabine Herling vom deutschen Flughafenverband am Dienstag nicht machen. "Die Bundespolizei bringt an den Flughäfen nur Geräte zum Einsatz, die intensive Tests erfolgreich durchlaufen haben. Diese Tests wiederum werden den aktuell von Behörden identifizierten Bedrohungen permanent angepasst", sagte sie. (jürg/saho)