87-Jährige von Auto erfasst und getötet

erschienen am 24.10.2016



Tharandt (dpa/sn) - Eine 87-Jährige ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Tharandt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ums Leben gekommen. Die Rentnerin lief auf dem Fußgängerüberweg über die Straße, als sie von einem Auto erfasst wurde, wie die Dresdner Polizei am Montag mitteilte. Sie wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei untersucht, ob der 76 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens die Fußgängerin übersehen hat oder es eine andere Ursache für den Zusammenstoß gibt.