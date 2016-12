9. Sächsische Landesgartenschau 2022 in Torgau

erschienen am 08.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die 9. Landesgartenschau wird im Jahr 2022 im nordsächsischen Torgau stattfinden. Mit der Entscheidung sei das Kabinett dem Vorschlag der Bewertungskommission gefolgt, die zwischen vier Bewerberstädten auszuwählen hatte, sagte Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) am Donnerstag in Dresden. Neben Torgau hatten sich auch Glauchau, Zwickau und Zwönitz um die Ausrichtung bemüht. Die Schau finde in der Innenstadt Torgaus statt. Dazu würden grüne Verbindungen zwischen bereits vorhandenen Grün- und Parkflächen sowie angrenzenden Industriebrachen geschaffen. «Das Konzept in Torgau lässt eine intensive Nachnutzung des Geländes, verbunden mit einer touristischen Aufwertung der Stadt und Region, erwarten», sagte Schmidt.