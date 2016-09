Bachmann und Festerling fÃ¼hren Rosenkrieg um Pegida

Bachmann und Festerling führen Rosenkrieg um Pegida

Vom Ausland aus trägt das einstige Führungsduo im Internet eine regelrechte Schlammschlacht aus. Läutet die nun auch das Ende der Bewegung ein?

Von Tino Moritz

erschienen am 22.09.2016



Dresden. Wer Sympathisant von Pegida ist, muss in diesen Tagen besonders stark sein. Mit Tatjana Festerling und Lutz Bachmann liefert sich das einstige Führungsduo, das sich schon im Juni öffentlich entzweit hatte, eine Schlammschlacht im Internet. Beide Parteien werfen sich gegenseitig vor, die Bewegung nur spalten zu wollen und ein übles wie falsches Spiel zu treiben - das dann sogar mit Spendengeldern.

Jeder Facebook-Nutzer, der sich von der neuesten Auseinandersetzung gute Unterhaltung verspricht, kann die Einträge und Videobotschaften bequem nachverfolgen - und sich davon überzeugen, dass die erste Grußadresse von Festerling noch ganz harmlos anfing. Gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Edwin Wagensveld, bei Pegida einst als "Ed, der Holländer" bejubelt, wandte sich die frühere Dresdner Pegida-Oberbürgermeisterkandidatin offenbar aus dem gemeinsamen Urlaubsbungalow an der polnischen Ostseeküste heraus höflich an "Lutz und Sigi". Gemeint war neben Bachmann Pegida-Vize Siegfried Däbritz. Beide wurden von Wagensveld und Festerling gebeten, ihren am 3. Oktober für 15.30 Uhr angemeldeten Protest zeitlich auf die übliche Pegida-Zeit um drei Stunden nach hinten zu verlegen - damit die Gegner der offiziellen Einheitsfeierlichkeiten in Dresden um Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Joachim Gauck sich nicht aufspalten müssen, sondern alle zu ihrer Protestaktion am Blauen Wunder 15 Uhr kommen können.

Ohne Verlegung gebe es einen "Entscheidungskonflikt" für die "Patrioten und Spaziergänger", warnte Festerling - bevor sie weniger freundlich hinzufügte: "Viele glauben inzwischen sogar, dass ihr echten Widerstand dadurch verhindern wollt." Bachmann konterte zwei Stunden später per Video, dass es "selbstverständlich" beim geplanten Pegida-Termin bleibt. Richtig böse wurde er erst zwei Tage später - nachdem Festerling, angesprochen auf ihren eigenen Polen-Urlaub, in einem Facebook-Kommentar ausgeplaudert hatte, dass Bachmann seinen Lebensmittelpunkt nach Teneriffa verlegt hat und nur noch alle zwei Wochen zur "Widerstands-Show" am Montagabend in Dresden einfliegt. Auch Wagensveld gab entsprechende Kommentare ab.

Bachmann warf den beiden per Video erst eine Grenzüberschreitung vor, bevor er ihre Angaben bestätigte: "Dass ich mich seit ungefähr viereinhalb, fünf Monaten öfter in Teneriffa aufhalte", liege an einem "guten Mann", der ihn für Werbeaufträge und auch ein anderes Geschäft bezahle, das Bachmann aber nicht näher erläutern wollte. Für seinen Aufenthalt komme ausschließlich dieser Mann auf, Spendengelder seien dazu nicht nötig. Dann schlug er zurück: Festerling wisse seit Monaten, dass er im Ausland arbeite, aber erst "kurz vor ihrer Flop-Veranstaltung am 3. Oktober mit irgendwelchen Nazi-Bands" komme sie damit um die Ecke - weil sie Pegida schaden wolle. Unter Verweis auf das 9,6-Prozent-Ergebnis Festerlings bei der Dresdner OB-Wahl gestand Bachmann, er sei "froh, dass wir nicht mehr Prozente geholt haben". Festerling riet er, nach Hamburg zurückzugehen: "Hier braucht sie niemand." Wenig charmant war wohl auch sein Hinweis gemeint, dass die Spenden für die Pegida-Kandidatin Festerling seinerzeit auf ihrem Privatkonto eingegangen waren.

Der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt glaubt nicht, dass der neuerliche Zwist ohne Konsequenzen für Pegida bleibt: "Das Waschen schmutziger Wäsche kann das Ende von Pegida beschleunigen. Es dürfte auch nicht ohne Einfluss bleiben, dass Herr Bachmann regelmäßig von Teneriffa aus nach Dresden einfliegen muss." Viel schwerer wiegt für den aufmerksamen Pegida-Beobachter seit dem Aufflammen der Proteste im Herbst 2014 aber etwas anderes: "Pegida hat seine Mission erfüllt - die AfD sitzt bereits in etlichen Parlamenten", stellt Patzelt fest. Etwa 2600 Demonstranten kamen am vergangenen Montag, als einer gefehlt hatte: Bachmann. Nächsten Montag will er die Vertrauensfrage stellen - nicht zum ersten Mal. Der Beifall seiner Getreuen dürfte ihm sicher sein, selbst wenn die ihn künftig noch etwas seltener zu sehen bekommen.