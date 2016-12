Eine Tote bei Wohnhausbrand in Chemnitz

erschienen am 07.12.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Chemnitz ist am Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen. Vermutlich handele es sich um die 53-jährige Bewohnerin des Hauses, teilte die Polizei am Abend mit. Ein ebenfalls 53-jähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung. Warum in dem Haus an der Ferdinandstraße im Stadtteil Kleinolbersdorf-Altenhain ein Feuer ausbracht, ist noch unklar. Das Haus habe nach kurzer Zeit komplett in Flammen gestanden und sei komplett niedergebrannt, hieß es.