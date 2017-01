Forscher: Urteil zur NPD verhindert deren Mythenbildung

erschienen am 18.01.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Der Chemnitzer Extremismusforscher Tom Thieme sieht die rechtsextreme NPD nach dem gescheiterten Verbotsantrag keinesfalls im Aufwind. «Ich sehe wegen des Nicht-Verbotes keine besseren Perspektiven für die NPD, im Gegenteil. Bei einem Verbot hätte sie sich zum Märtyrer verklären können und ihre Bunkermentalität gestärkt», sagte Thieme der Deutschen Presse-Agentur. So aber werde die Mythenbildung verhindert - von Mundtotmachen könne nun keine Rede sein. Ohnehin habe die Partei innerhalb des Rechtsextremismus an Bedeutung verloren, sagte der Wissenschaftler der Technischen Universität Chemnitz.