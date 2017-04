Gerichte am Limit: Immer mehr Klagen gegen Asylbescheide

In Sachsen hat sich die Anzahl der Verfahren binnen dreier Jahre fast vervierfacht. Das Justizministerium schickte mehr Richter - reicht das?

Von Oliver Hach

erschienen am 20.04.2017



Chemnitz. An den Verwaltungsgerichten in Sachsen stapeln sich die Klagen abgelehnter Asylbewerber. Wie das Justizministerium in Dresden auf Anfrage mitteilte, kamen im vergangenen Jahr in Leipzig, Dresden und Chemnitz 6369 Hauptsacheverfahren zu Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hinzu - ein massiver Anstieg gegenüber den Vorjahren. 2015 gingen 2786 neue Klagen ein, 2014 waren es noch 1697. Und der Trend setzt sich vorerst weiter fort: Im ersten Quartal 2017 kamen 3343 neue Verfahren hinzu.

Besonders hoch sind die Aktenberge in Chemnitz, dem Sitz der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Zum Stichtag 19. April waren hier am Verwaltungsgericht 3328 Asylverfahren anhängig- etwa vier- bis fünfmal so viele, wie das Gericht 2016 abarbeiten konnte. Die Kammern sind inzwischen überwiegend mit solchen Fällen beschäftigt. 2014 lag der Anteil an den Gesamteingängen noch bei 30 Prozent, jetzt sind es mehr als zwei Drittel. "Obwohl wir heute bei der Bearbeitung der Asylverfahren breiter aufgestellt sind als noch vor einem Jahr, ist für den einzelnen Kollegen die Arbeitsbelastung angestiegen", sagt Gerichtssprecher Mark Artus. Etwa die Hälfte der Verfahren, die jetzt bereits anderthalb Jahre dauern und die nur selten mit einem Erfolg der Kläger enden, werde nach Aktenlage entschieden. Es müssten jedoch auch immer mehr mündliche Verhandlungen durchgeführt werden. Hier stieg die Anzahl binnen dreier Jahre von 108 auf 334.

Das Justizministerium hatte bereits 2015 und 2016 insgesamt 26 zusätzliche Richter an die drei Verwaltungsgerichte geschickt, mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 gab es nochmals 14 zusätzliche Stellen, besetzt vor allem mit Jungrichtern. Diese sind noch nicht auf Lebenszeit benannt und können dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. In Chemnitz verteilen sich Asylverfahren heute auf sechs Kammern mit 27 Richtern. Vor einem Jahr waren es noch drei Kammern mit 15 Richtern.

Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) sagte dem MDR: "Im Moment ist es so, dass die Verfahrenszahlen so hoch sind, dass der Personalansatz das nicht zu 100 Prozent abdeckt." Man rechnet jedoch damit, dass zumindest bei den Neueingängen der Höhepunkt bald erreicht ist. Gemkows Sprecher Jörg Herold sagte der "Freien Presse": "Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten drei, vier Monaten weniger wird."