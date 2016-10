Mehr Wildunfälle in Sachsen

erschienen am 18.10.2016



Kamenz (dpa/sn) - Die Zahl der Wildunfälle in Sachsen steigt. Zwischen Januar und Juli dieses Jahres gab es 6742 Unfälle mit Wild - das sind 290 mehr im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015, teilte das Statistische Landesamt Sachsen auf dpa-Anfrage mit. Insgesamt sind bis Juli nach den Unfällen 15 schwer- und 53 leichtverletzte Autofahrer in der Statistik erfasst. Rehe seien besonders stark bei Wildunfällen betroffen, gefolgt von Wildschweinen, sagte Marcel Thomae, Referent des Staatsbetriebs Sachsenforst. Besonders in der Dämmerung sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, so Thomae.