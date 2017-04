Mix aus Sonne und Wolken läutet Mai ein

erschienen am 28.04.2017



Leipzig (dpa) - Das lange Wochenende hält in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wechselhaftes Wetter bereit. Laut Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst werden am Samstag bei Temperaturen um 10 Grad Schauer erwartet. Danach soll es erst einmal deutlich frühlingshafter werden. «Der Sonntag wird wunderschön, ohne Niederschlag und mit viel Sonne», sagte der Meteorologe und stellte Temperaturen um die 15 Grad in Aussicht. Am Montag, dem 1. Mai, werden dann ab Nachmittag Wolken und Regen erwartet. Auch wenn das sonnige Wetter nur kurz anhält, gibt es noch eine gute Nachricht: In der Nacht zu Sonntag ist vorerst das letzte Mal mit Frost zu rechnen.