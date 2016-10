Protest gegen den Protest zur Einheitsfeier

Die Ereignisse rund um den Einheitsfeiertag in Dresden haben ein Nachspiel. Dabei geht es nicht nur um die Polizei.

Von Tino Moritz

erschienen am 04.10.2016



Dresden. Die Sachsen gehören beim ZDF-Satiriker Jan Böhmermann längst zum festen Repertoire. In der vergangenen Woche witzelte er in seinem "Neo Magazin Royale", dass Facebook für junge Sachsen angeblich das glaubwürdigste Nachrichtenmedium sei, im Freistaat allerdings Nachrichten Lügen hießen.

Am Dienstagmorgen wünschte Böhmermann der sächsischen Polizei per Twitter "einen erfolgreichen Tag" - und nahm damit die Richtung des Nachspiels um den Tag der Deutschen Einheit in Dresden vorweg. Am Vortag hatte ein Polizeibeamter vor der Pegida-Demonstration die Auflagen verlesen und den Teilnehmern zum Abschluss eben noch "einen erfolgreichen Tag" gewünscht - was als Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz gilt und wohl genau deshalb von den Demonstranten bejubelt wurde.

Dass der Mann kein sächsischer Beamter ist, sondern der niedersächsischen Polizei angehört, spielte in der Nachbereitung dann fast keine Rolle mehr. Sachsens Linke-Chef Rico Gebhardt warf der Polizei vor, Pegida "geduldet, genehmigt und teilweise sogar technisch unterstützt" zu haben. An Frauenkirche, Semperoper und Rathaus hätten "rechte Pöbler den friedlichen Ablauf der Feierlichkeiten ungehindert mit ihren Hassparolen massiv beeinträchtigen" können. Von den Sicherheitsbehörden erwartet Gebhardt nun eine kritische Aufarbeitung und von Ministerpräsident Stanislaw Tillich wie auch von Innenminister Markus Ulbig (beide CDU) eine "klare Ansage, dass so Versammlungsfreiheit in der Demokratie nicht aussieht".Neben den Grünen stellte mit der SPD auch eine Regierungspartei die Neutralität der Polizei infrage und warnte davor, jetzt zur Tagesordnung überzugehen. Generalsekretärin Daniela Kolbe fragte per Pressemitteilung, weshalb Pegida-Anhänger ungehindert demonstrieren durften und was Ulbig gegen den "fatalen Eindruck" unternehme, dass die Polizei auf der Seite von Pegida stehe. Sachsen brauche einen starken Innenminister, der auf die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit achtet: "Leider sehe ich von Innenminister Ulbig dazu gerade gar nichts", so Kolbe. Noch einen Schritt weiter ging Juso-Chefin Katharina Schenk: "Minister Ulbig muss jetzt endlich die offenen Fragen beantworten oder zurücktreten."