Raub statt Liebe: Internet-Flirt führt in Falle

erschienen am 07.11.2016



Leipzig (dpa/bb) - Statt der Angebeteten warteten zwei Räuber: Ein Leipziger wurde von zwei Männern verprügelt und beraubt, als er sich mit einer Online-Bekanntschaft treffen wollte. Der 38-Jährige habe zuvor einige Tage lang mit einer Dame namens Jessica kommuniziert, ohne ein Foto von ihr gesehen zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Er vereinbarte dann ein abendliches Treffen in der Nähe der Rennbahn. Dort seien ohne Vorwarnung zwei Männer auf ihn zugekommen und hätten ihn brutal verprügelt, hieß es. Danach fehlten dem Opfer Geldbeutel, Handy und Schuhe. Passanten riefen die Polizei. «Ob es sich um eine Masche zum Ausrauben argloser Beziehungswilliger oder eine Beziehungstat handelte, muss noch ermittelt werden», hieß es weiter.