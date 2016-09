Sachsen-SPD wÃ¤hlt in Chemnitz neue Parteispitze

Sachsen-SPD wählt in Chemnitz neue Parteispitze

erschienen am 09.09.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Die sächsische SPD will am 22. und 23. Oktober in Chemnitz eine neue Parteispitze wählen. Parteichef Martin Dulig (42) und Generalsekretärin Daniela Kolbe (36) treten erneut an, gab die Partei am Freitag in Dresden bekannt. Dulig ist im Kabinett von Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) dessen Stellvertreter und Wirtschaftsminister. Als Gast wird unter anderen Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) erwartet.

«Mit klarer Haltung und einem handlungsfähigen, starken Staat will die SPD Sachsen das Vertrauen in die Demokratie stärken», teilte die Partei weiter mit. «Die Handlungsfähigkeit des Staates wurde seit Jahren gefährlich geschwächt und Bürgerinnen und Bürger in ihrer demokratischen Partizipation eher ausgebremst als gefördert», heißt es im Leitantrag für den Parteitag.