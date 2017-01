Sachsen startet im Dom von Bautzen das Lutherjahr

Das Reformationsfest steht im Zeichen der Versöhnung mit den Katholiken. Warum beginnen die Feierlichkeiten im Dom St. Petri?

Von Eva Prase

erschienen am 05.01.2017



Bautzen. Nicht zufällig findet der Gottesdienst, mit dem das Lutherjahr am Freitag in Sachsen eröffnet wird, in Bautzen im St. Petri Dom statt. Es ist ein weiteres, diesmal regionales Zeichen der Ökumene. Das erste Signal hatte Papst Franziskus am Reformationstag vergangenen Jahres gesetzt, als er bei der Eröffnung des Lutherjahres in Lund in Schweden gemeinsam mit evangelischen Bischöfen einen Gottesdienst feierte.

Der Bautzener Dom widerspiegelt nun als Bauwerk die Aussöhnung der Konfessionen: Bereits 1524, also kurz nach der Reformation, wurde er als Simultankirche sowohl von der römisch-katholischen als auch der evangelisch-lutherischen Seite genutzt. Er ist bis heute eine von nur drei derartigen Kirchen in Ostdeutschland. Nach langen Streitigkeiten zwischen Lutheranern und Katholiken hatten der Bautzener Rat und das Domstift 1543 einen ersten Vertrag geschlossen, der vorsah, dass der Chor den katholischen und das Langhaus den evangelischen Gottesdiensten vorbehalten war. Die Grenze verlief am Lettnergitter.

Beim heutigen Gottesdienst wird nun statt der Grenze, die es zwischen den christlichen Konfessionen nach wie vor gibt, das Verbindende unterstrichen. Einladung, Begrüßung sowie weitere Teile des Gottesdienstes werden ins Sorbische übersetzt, mehrheitlich die Sprache hiesiger Katholiken. Es ist ein Hinweis dafür, dass über Jahrhunderte in der Oberlausitz evangelische und katholische Christen in verträglicher Nachbarschaft lebten.

Neben Landesbischof Carsten Rentzing und Bischof Heinrich Timmerevers vom Bistum Dresden-Meißen, werden Ministerpräsident Stanislaw Tillich und der stellvertretende Ministerpräsident, Wirtschaftsminister Martin Dulig und weitere Vertreter aus Kirche, Politik und Gesellschaft am Gottesdienst teilnehmen. Diesem Auftakt folgt ein Lutherjahr mit einer derzeit fast unüberschaubar großen Anzahl an Veranstaltungen. Bevor am 28. Mai der Festgottesdienst in Wittenberg gefeiert wird, laden in den Tagen zuvor "Kirchentage auf dem Weg" in acht mitteldeutschen Städten ein, Station zu machen.

Dabei erklingen in Leipzig unter dem Motto "Musik - Disput - Leben" Posaunenchöre aus dem gesamten Bundesgebiet. Zum anderen wird der Leipziger Disputation von 1519 gedacht, dem Streitgespräch zwischen dem katholischen Theologen Johannes Eck und den führenden Vertretern der reformatorischen Bewegung, Martin Luther, Andreas Karlstadt und Philipp Melanchthon, bezeichnet. Magdeburg erinnert unter der Überschrift "Sie haben eine gute Nachricht", dass dort eine der Propagandazentralen der Reformation war. Geplant ist eine Schiffsprozession auf der Elbe. In Erfurt, wo Martin Luther ins Kloster eingetreten ist, wird unter dem Stichwort "Licht auf Luther" diskutiert, was es heißt, heutzutage Christ zu sein. Die Gretchenfrage aus Goethes Faust - "Nun sag, wie hast du's mit der Religion?" - wird in Jena/Weimar neu aufgegriffen. In Dessau-Roßlau lautet das Motto "Forschen.Lieben.Wollen.Tun." und "Zwei Städte für ein Halleluja" heißt es in Halle/Eisleben.

Zu diesen Veranstaltungen, die zentral organisiert sind, finden auf lokaler und regionaler Ebene Feste, Gottesdienste, Ausstellungen und Diskussionsrunden statt. Herausragend, weil mit Alleinstellungsmerkmalen versehen, ist dabei Chemnitz. Hier wird Anfang Mai über Agricolas theologische Auffassungen referiert. Georgius Agricola, Chemnitzer Bürgermeister im 16. Jahrhundert, war nicht nur Naturwissenschaftler und Pädagoge, sondern auch ein Vertreter des Reformhumanismus. Zudem steht in der Stadt das Verhältnis von Karl Marx zu Luther im Fokus. Mitarbeiter der Evangelisch-Lutherischen Kirche, der Technischen Universität und der Städtischen Theater initiierten eine entsprechende Veranstaltungsreihe. In der Stadt, die von 1953 bis 1990 Karl-Marx-Stadt hieß, seien Präsenz und Widerstreit von Marx und Luther in besonderer Weise sichtbar, sagte Pfarrer Stephan Brenner, der die Veranstaltungen mit vorbereitet. Martin Luther sei in der Landschaft kirchlicher Kunst- und Baudenkmale präsent. Überragt werde er der Absicht nach von Karl Marx. Durch den sowjetischen Bildhauer Lew Kerbel in Bronze gegossen, steht er als Monumentalplastik mit offenkundigem Überbietungsanspruch im Zentrum der Stadt. "Die sinnenfällige Präsenz ist Anstoß für das Chemnitzer Projekt ,Luther und Marx'", sagte Brenner. Die Veranstaltungen finden vom 5.April bis 17. Juni statt.