"Schlingel" zeigt vier Weltpremieren

Slowenien ist Schwerpunkt bei Kinder-Filmfestival

erschienen am 08.09.2016



Chemnitz. Vier Uraufführungen und 26 deutsche Premieren präsentiert das Internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" in Chemnitz vom 26. September bis zum 2. Oktober in seinem 21. Jahrgang. Insgesamt werden 179 Lang- und Kurzstreifen aus 54 Ländern gezeigt. Davon stellen sich 116 Produktionen dem Urteil der elf Fach-, Kinder- und Jugendjurys. Vergeben werden Preise im Gesamtwert von 63.000 Euro. Eröffnet wird das Festival erstmals im Opernhaus von Chemnitz, wo der russische Streifen "Das Spielfeld" über den Kampf um einen Bolzplatz seine deutsche Erstaufführung erlebt.

"Filme können Grenzen und Barrieren überwinden, das wollen wir zeigen", sagte Festivalleiter Michael Harbauer am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms im Chemnitzer Kinderfilmhaus. Dabei bildet Slowenien in diesem Jahr den Länderschwerpunkt - mit drei Streifen. 900 Produktionen aus 76 Ländern waren insgesamt zum "Schlingel"-Festival eingereicht worden. Filme aus der Europäischen Union haben es ebenso ins Programm geschafft wie solche aus Nepal, dem Iran, dem Libanon, aus Kanada und Neuseeland. (ut)www.ff-schlingel.de

Tickets für Filme, die unter der Woche ab 14 Uhr, und für alle Filme, die am Wochenende im Cinestar in der Galerie Roter Turm Chemnitz gezeigt werden, gibt es in allen "Freie Presse"-Shops in Ihrer Nähe.