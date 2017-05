Abschied nach drei Jahrzehnten: CFC-Athletiktrainer hört auf

Herman Kretschmann gehört seit 1988 zu den Himmelblauen. Zuletzt machte ihm ein Ereignis besonders zu schaffen.

Von Knut Berger

erschienen am 23.05.2017



Wenn der Chemnitzer FC morgen im Finale des Landespokals beim Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig aufläuft, wird ein Urgestein des Chemnitzer Fußballs das letzte Mal in offizieller Mission auf der Bank der Himmelblauen sitzen. Nach knapp drei Jahrzehnten treuen Dienst für den Club geht Fitnesstrainer Hermann Kretschmann zum Saisonende in den Ruhestand.

Doch bis es soweit ist, wird er seine Aufgaben im Sportforum noch bis zum letzten Tag erfüllen. "Derzeit arbeite ich noch täglich mit Philip Türpitz, um ihn nach dem erlitten Muskelfaserriss wieder in die sportliche Spur zu bringen", sagt der Coach. Dass Chefcoach Sven Köhler nun zum Saisonende ebenfalls seinen Spind ausräumen wird, sei an ihm nicht spurlos vorbei gegangen. "Ich bin mit Sven sehr gut ausgekommen, es tut mir schon weh, dass er nicht weiter machen darf", sagt Kretschmann. Nach den Gründen für seinen Rückzug gefragt, muss er nicht lange überlegen. "Ich bin jetzt 76 Jahre alt. Da hat man es sich sicherlich verdient, etwas kürzer zu treten", erklärt Kretschmann, der dennoch genau verfolgen wird, was beim CFC passiert. "Ich bin nach wie vor mit dem Herzen dabei. Deshalb wünsche ich mir auch, dass die wirtschaftlichen Probleme bis Anfang Juni geklärt werden."

Im Laufe seiner Tätigkeit erlebte er diverse Höhen und Tiefen. "Was war das für eine Sache, als wir durch einen 2:0-Sieg gegen Osnabrück in die 2. Bundesliga aufstiegen oder in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Mainz nach einem dramatischen Spiel im Elfmeterschießen weiterkamen", erinnert er sich. Auch in Zukunft werde er sich hin und wieder auf dem Trainingsgelände sehen lassen und das eine oder andere Punktspiel verfolgen.

Dass Kretschmann im Kicker-Lager landete, war alles andere als zwangsläufig. "Ich habe zwar Fußball gespielt, hatte aber meine Stärken in der Leichtathletik", sagt Kretschmann und verrät, dass er mit einer Weite von 80 Metern einmal DDR-Meister im Schlagballwurf wurde. "Athletisch und konditionell war ich zwar absolut fit, meine fußballerischen Fähigkeiten waren dagegen streng limitiert", lacht der Sportexperte, der an der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig sein Studium als Diplom-Sportlehrer abschloss. Ab 1970 war der gebürtige Oberfrohnaer als Leichtathletik-Trainer beim SC Karl-Marx-Stadt tätig, von 1973 bis 1988 dort für die Werfer verantwortlich. Sein Speerwurf-Schützling Ute Hommola holte bei den Olympischen Spielen in Moskau 1980 Bronze. 1988 wechselte Kretschmann zu den Fußballern, arbeitete mit Trainern wie Heinz Werner, Hans Meyer, Gerd Schädlich, Karsten Heine und Sven Köhler, formte Spieler wie Rico Steinmann, Ingo Hertzsch, Peer Kluge oder Jan Seifert, die nach ihrer Chemnitzer Zeit in der 1. Bundesliga Fuß fassten. Doch dieses Kapitel wird der 76-Jährige nun schließen. Ganz zur Ruhe werde er sich aber nicht setzen. "Ich schule in einer Trainingsgruppe zweimal wöchentlich die Kondition von Enduro- und Rallyefahrern. Das sind ganz feine Jungs, mit denen es Spaß macht zu arbeiten. Diesen Job mache ich weiter", sagt Kretschmann.