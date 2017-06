Bangen um Lizenz: Die nebulöse Zukunft der CFC-Jugend

Trainerverträge nur bei Drittliga-Verbleib gültig - Was wird aus der Frauenelf und der Blindenmannschaft?

erschienen am 07.06.2017



In wenigen Tagen wird der Deutsche Fußball-Bund bekanntgeben, ob der Chemnitzer FC die Lizenz für die dritte Profi-Liga erhält. Wenn nicht, heißen die Gegner in der 27-Millionen-Euro-Arena an der Gellertstraße künftig Neugersdorf oder Auerbach. Doch auch im Nachwuchs- beziehungsweise Amateurbereich der Himmel- blauen bangt man um die Profi- Lizenz. "Freie Presse" beantwortet dazu wichtige Fragen.

Ist es für die Zukunft des Nachwuchsleistungszentrums egal, ob der CFC die Lizenz für die dritte Profi-Liga erhält oder nicht?

Auf gar keinen Fall. Erhält der Club die Lizenz nicht, sind Einsparungen in der Nachwuchsarbeit zu befürchten. Wie A-Junioren-Trainer Kay-Uwe Jendrossek berichtete, wäre sein für die nächste Saison abgeschlossener Vertrag ungültig, sollte das Männerteam in die Regional- liga abstürzen. CFC-Nachwuchs-Chef Heiko Nowak bestätigte diese Aussage auf Anfrage.

Wäre nur Jendrossek betroffen?

Nein. Laut Nachwuchsleiter sind die Verträge von fünf hauptamtlichen Trainern im Jugendbereich - er selbst mit eingeschlossen - abhängig vom Verbleib der Profis in Liga drei. Die übrigen beiden Nachwuchstrainer des Clubs seien nicht betroffen, weil sie durch den Förderverein für Jugend, Sport und Soziales finanziert werden. "Mein Vertrag läuft sowieso am 30. Juni aus und ist noch nicht verlängert worden. In solch einer Situation muss man Geduld haben", bemerkte Nowak.

Was sagt der Sport-Vorstand des CFC, wie es im Falle des Lizenzentzuges mit dem Nachwuchsleistungszentrum weitergeht?

"Gute Frage", lautete die erste Reaktion von Steffen Ziffert. Für ihn stehe fest: "Die Nachwuchsabteilung muss weiter funktionieren. Sicher wären aber auch in diesem Bereich Sparmaßnahmen notwendig, über die wir aber noch nicht gesprochen haben." Der Sportvorstand kündigte an, dass auch bei einem Drittliga-Lizenzentzug Nachwuchsleiter Nowak und die Trainer im Jugendbereich ihre Jobs behalten. Zu welchen Konditionen, sei noch offen.

Wie versuchen die Verantwort- lichen, die derzeitigen Probleme des Vereins von den Talenten möglichst fernzuhalten?

Laut Nachwuchsleiter Nowak müssen die jungen Spieler lernen, dass sie die täglichen Anstrengungen mit Schule und Training in erster Linie für sich unternehmen. "Wir sagen ihnen, dass sie sich nicht vom Umfeld beeinflussen lassen dürfen und ihnen die Fußballwelt offensteht", erklärte Nowak. A-Junioren-Trainer Jendrossek versucht indes, seine Schützlinge auf eine große Chance hinzuweisen. "Wenn der Club keine teuren Spieler mehr einkaufen kann, bietet sich den Eigen- gewächsen die Möglichkeit, eine gute Rolle bei den Männern zu spielen", sagte Jendrossek.

Zum CFC gehört auch eine große Frauen- und Mädchenabteilung. Wird man sich von den jungen Damen trennen, wenn die Männer nur vierte Liga spielen?

Jens Gerstenberger, Abteilungsleiter Frauen- und Mädchenfußball, zuckte bei dieser Frage mit den Schultern. "Ich weiß gar nichts. Hier herrscht totale Ruhe, man erfährt nichts", so Gerstenberger. Mehr wolle er nicht sagen. Wie Sportvorstand Ziffert auf Nachfrage betonte, wird der Club an seiner Damen- abteilung festhalten - egal, wie die Sache mit der Lizenz ausgeht.

Erfolgreichstes Team des CFC ist die Blindenmannschaft, die zur deutschen Spitze gehört. Müssen die Kicker mit Handicap um ihre Zukunft fürchten?

Nein, betonte Trainer Michael Falb. "Wir sind finanziell unabhängig vom CFC, haben eine Reihe von Förderern, die uns unterstützen", fügte Falb hinzu. Etwa 75 Prozent des Saisonetats seien durch den Hauptsponsor gedeckt: Das Blindenzentrum an der Flemmingstraße, wo Falb beruflich tätig ist. "Wenn der CFC keine Drittliga-Lizenz erhält, würden uns vielleicht 2000 bis 3000 Euro fehlen, aber das lässt sich ausgleichen", so Falb. Ungeachtet dessen wünsche er dem Club sehr, dass es mit der Lizenz klappt. Denn: "Regionalliga in dem neuen Stadion wäre Wahnsinn." (ms)