CFC-Spieler Türpitz: "Wissen, was uns in Magdeburg erwartet"

Die Atmosphäre beim Auswärtsspiel am Wochenende werde das Team motivieren, ist sich der Mittelfeldspieler sicher. Beim Heimsieg gegen Mainz II zog er die Blicke vieler Beobachter auf sich - und das nicht nur wegen seiner Leistung.

Von Knut Berger

erschienen am 18.10.2016



Philip Türpitz war beim 4:1 (3:0)- Heimsieg des Chemnitzer FC gegen den FSV Mainz 05 II einfach nicht zu übersehen. Das lag jedoch nicht nur daran, dass sich der 25-Jährige seine Haare aus einer Laune heraus Silberblond gefärbt hatte. Insgesamt lieferte der gebürtige Laupheimer eine gute Leistung ab und bereitete den dritten Chemnitzer Treffer, den Tim Danneberg kurz vor dem Seitenwechsel erzielte, mustergültig vor.

Dabei erledigte Türpitz, der seit Sommer 2014 ein Himmelblauer ist, seine Aufgaben auf dem Rasen der Community4you-Arena nicht wie gewohnt auf der rechten Mittelfeldseite. Vielmehr setzte der 1,78 Meter große Akteur als "Zehner" unmittelbar hinter der Sturmspitze Anton Fink Akzente.

Neu war ihm dieser Posten in einem Punktspiel nicht. "Das haben wir schon in der vergangenen Saison probiert. Ich fühle mich auf dieser Position sehr wohl. Aber ich stelle mich stets in den Dienst der Mannschaft und spiele dort, wo ich gebraucht werde", sagte Türpitz, der den Auftritt seiner Mannschaft als gelungen empfand. "Wir haben die Tore gut herausgespielt und über weite Strecken das Spiel beherrscht. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit", sagte der Mittelfeldakteur.

Dass er nach einer knappen Stunde vorzeitig vom Feld und für Daniel Frahn Platz mache musste, ließen ihm auf seinem silberblonden Kopf keine grauen Haare wachsen. "Als Kicker will man natürlich immer spielen und ärgert sich, wenn man ausgewechselt wird. Aber der Trainer wollte mit der Einwechslung von Daniel Frahn neue Akzente setzen", sagte Türpitz.

Dies gelang dem Coach schließlich auch, denn Frahn bereitete das 4:1 für Chemnitz vor, erzielt durch Julius Reinhardt. Jetzt müsse nach Meinung von Türpitz das Team daran arbeiten, dem Spiel von Beginn an den eigenen Stempel aufzudrücken und auch über 90 Minuten durchzuhalten. "Wir brauchen sicherlich auch noch mehr Konsequenz über die gesamte Spielzeit, um weiter Erfolg zu haben", mahnte der CFC-Spieler an, dessen Vertrag noch bis Sommer 2018 läuft.

Die bisherigen vier Saisonsiege fuhren die Himmelblauen bisher ausnahmslos auf heimischen Rasen ein. Auswärts reichte es hingegen noch nicht zu einem Dreier. Am kommenden Wochenende geht es zum mitteldeutschen Duell nach Magdeburg. "Wenn wir auswärts so auftreten wie in unserem eigenen Wohnzimmer, sollten wir endlich den Bock umstoßen können", sagt Türpitz. Dass den CFC in Magdeburg eine große Zuschauerkulisse erwartet, sieht der Kicker positiv. "Auch wenn die meisten Fans dann gegen uns sind, wird uns die Atmosphäre motivieren. Wir wissen, was uns in Magdeburg erwartet."

Natürlich macht sich der Akteur, der vor seiner Chemnitzer Zeit bei den Sportfreunden Lotte, dem FC Schalke 04 II sowie den Stuttgarter Kickers spielte, auch am kommenden Wochenende wieder Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf. In den bisherigen elf Meisterschaftsspielen der Saison war er stets dabei. "Ich bin froh, bisher verletzungsfrei durchgekommen zu sein. Gesundheit ist nun mal das Wichtigste. Insgesamt läuft es bei mir rund, ich fühle mich fit", sagt der Kicker.

Aufmerksamer Beobachter des Spiels gegen Mainz war übrigens Jens Härtel, Trainer des FC Magdeburg. Er notierte sich während der 90 Minuten sehr viel. Dabei dürfte der Haarschopf von Philip Türpitz aber keine Rolle gespielt haben.