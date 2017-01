CFC-Stürmer Fink: Schalke macht uns keine Angst

Der Top-Torschütze und die Himmelblauen treffen heute auf die Königsblauen. Ein Chemnitzer freut sich besonders auf den Torwart der Gäste - und hat gute Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen mit ihm.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 14.01.2017



Der orange-farbene Ball lief schon ganz gut auf dem Rasen in der Community-for-you-Arena. Kurzfristig hatte der Fußball-Drittligist Chemnitzer FC sein gestriges Training vom Sportforum ins Stadion verlegt, um das Spielfeld auszutesten. Trotz starkem Wind und einsetzendem Schneefall zeigte sich Stürmer Anton Fink nach der rund 45-minütigen Einheit zufrieden. "Das war ein richtig gutes Gefühl, mal wieder auf Rasen zu trainieren. Sonst haben wir zuletzt ja nur Kunstrasen oder die Halle zu sehen bekommen", sagte der 29-Jährige.

Weil sich der in finanzielle Schieflage geratene Verein ein Trainingslager im sonnigen Süden in diesem Winter nicht leisten kann, ruft Coach Sven Köhler seine Spieler im winterlichen Chemnitz aufs Feld - oder besser in die Halle. Wegen des starken Schneefalls und mitunter eisiger Temperaturen wichen die Profis zuletzt ab und an auch in die Leichtathletikhalle aus. Unter der Woche durften sie indes im Freien ran - und schossen sich beim 4:0-Testspielsieg bei Dynamo Dresden für die heutige Partie warm.

Die sei schon etwas Besonderes, sagte Fink. "So einen Gegner hat man ja nicht alle Tage." In den Freundschaftsspielen gegen die Bundesligisten VfL Wolfsburg (2:3) und Borussia Mönchengladbach (0:1) habe sich sein Team aber gut geschlagen, so Fink. "Insofern macht uns auch Schalke keine Angst."

Fink relativierte zugleich die Bedeutung der Partie. Die Begegnung sei ein guter Test. "Aber danach haben wir noch zwei intensive Wochen vor uns. Das Spiel gegen Großaspach am 28. Januar ist viel wichtiger", meinte der Ex-Kapitän.

Auch Julius Reinhardt zeigte sich beim Verlassen des Rasens gestern Mittag zuversichtlich. "Der Platz ist in gutem Zustand - besser als der in Dresden", fand der 28-Jährige. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem Uefa-Cup-Sieger von 1997 freut sich Reinhardt besonders auf die Begegnung mit Ralf Fährmann. Die beiden verbindet eine gemeinsame Zeit in Chemnitz. Beide heutigen Profis trugen in der Jugend das Trikot des VfB Chemnitz und wechselten später, Ende der 90er-Jahre, nahezu zeitgleich zum CFC. 2003 trennten sich die Wege, als sich Fährmann dem Nachwuchs der Gelsenkirchner anschloss. Reinhardt blieb bei den Himmelblauen.

2006 kam es dann zu einem Wiedersehen in Chemnitz. Im Viertelfinale des sogenannten Kicker-Pokals der A-Junioren mussten die Schalker mit Torhüter Fährmann - damals als amtierender deutscher Meister - beim Chemnitzer FC antreten. Die Partie wurde im Stadion an der Gellertstraße vor 700 Zuschauern ausgetragen. Die Himmelblauen um den damaligen Kapitän Reinhardt gingen früh in Führung, Schalke glich aus, am Ende der regulären Spielzeit stand es 1:1. "Wir haben dann das Elfmeterschießen gewonnen", erinnert sich Reinhardt. Heute kann er seinem Ex-Teamkollegen wieder eine Niederlage beibringen. "Ich freue mich, dass er nach Chemnitz kommt."

CFC-Trainer Sven Köhler muss neben den verletzten Akteuren (Fabian Stenzel, Marc Endres) auch auf den erkrankten Daniel Frahn verzichten. Er kündigt an, allen Feldspielern Einsatzzeiten zu geben. Um gegen den Favoriten gut auszusehen, müsse man vor allem defensiv gut arbeiten. "Aber wir sehen immer dann gut aus, wenn wir Mut beweisen. Das müssen wir auch gegen einen Erstligisten tun", so Köhler.