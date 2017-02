Chemnitzer FC: Kein Jubel nach Patzern der Konkurrenz

Mehrere Mitbewerber im Kampf um den Zweit- liga-Aufstieg haben Federn gelassen. Bei den Himmelblauen wurden die Resultate gestern zurückhaltend bewertet - aus gutem Grund.

Von Mario Schmidt

erschienen am 28.02.2017



Der Chemnitzer FC hatte diesmal nicht die Chance, sein Punktekonto aufzubessern. Die Partie bei den Sportfreunden Lotte wurde bekanntlich abgesagt. Dennoch sorgte der Spieltag bei vielen Anhängern für freudige Reaktionen, denn die Ergebnisse waren ganz nach dem Geschmack der himmelblauen Fangemeinde: Niederlagen wie jene von Halle gegen Großaspach, von Osnabrück gegen Bremen II oder von Kiel in Zwickau (jeweils 0:1) sorgten dafür, dass der CFC als Tabellensechster weiterhin dick im Aufstiegsgeschäft ist.

Cheftrainer Sven Köhler bewertete die jüngsten Resultate gestern jedoch mit Zurückhaltung. "Alle Mannschaften sind eng zusammengeblieben, das registriert man schon. Aber wir fühlen uns nicht als Gewinner des Spieltages", sagte Köhler. Entscheidend sei, was man selbst zustande bringt - zum Beispiel am Freitag, wenn es um 19 Uhr an der Gellertstraße gegen Fortuna Köln geht. Und ganz so über- raschend kamen einige Siege sogenannter Außenseiter für den Chemnitzer Trainer gar nicht. Beispiel Bremens U 23 in Osnabrück: "So ein junges Team eines Bundesligisten entwickelt sich im Laufe der Saison immer weiter", erklärte Köhler. Auch der Zwickauer Erfolg über Kiel fällt für den 51-Jährigen nicht in die Rubrik "Sensation". Denn: "Der FSV hat mit Leidenschaft und viel Kampf in der Rückrunde schon einige Punkte gewonnen."

Mittelfeldmann Julius Reinhardt bezeichnete die Resultate des vergangenen Spieltages als "keine schlechte Sache für uns". Das alles nütze aber wenig, wenn man selbst nichts Zählbares holt, ergänzte der 28-Jährige und warf den Blick voraus auf das Duell mit Fortuna Köln. "Beim letzten Freitag-Spiel in Chemnitz haben wir 1:0 gegen Zwickau gewonnen. Vielleicht ist das ein gutes Omen", so Reinhardt, der Flutlicht-Spiele nach eigener Aussage besonders mag.

Den mit widrigen Bodenverhältnissen begründeten Ausfall der Partie in Lotte, die nun am 8. März nachgeholt werden soll, konnten die CFC-Profis nicht so recht kompensieren. Ein kurzfristig vereinbarter Test gegen den VfB Auerbach fiel ebenfalls flach, weil das ursprünglich abgesagte Regionalliga-Spiel der Vogtländer beim Berliner AK doch noch stattfand. "So haben wir versucht, im Training das Beste daraus zu machen - in einer zusätzlichen Einheit mit der Intensität ähnlich wie in einem Spiel", sagte Sven Köhler. Allerdings könne man dabei nur die körperliche Belastung nachahmen, nicht die mentale. Köhler zeigte sich noch verärgert über die Absage in Lotte, wo die Sportfreunde heute Abend im DFB-Pokal auf Borussia Dortmund treffen. "Das hat schon einen faden Beigeschmack. Im gut zehn Kilo- meter entfernten Osnabrück war der Platz auch bespielbar", sagte der CFC-Trainer.

Im nächsten Punktspiel gegen Fortuna Köln muss er neben dem Rot-gesperrten Dennis Grote auf die weiterhin verletzten Abwehrspieler Jamil Dem und Marc Endres verzichten. Nicht nur deshalb rechnet Köhler mit einer schweren Aufgabe. "Die Kölner haben jetzt zweimal in Folge verloren und werden hoch motiviert hierher fahren."

Für CFC-Aufsichtsrats-Chef Uwe Bauch steht unterdessen fest: "Am Freitag muss ein Dreier her!" Einige Ergebnisse des vorigen Wochen- endes hätten dem Verein in die Karten gespielt. "Wir sollten die Gunst der Stunde nutzen. Uns wird nicht zum ersten Mal so eine große sportliche Chance geboten", sagte Bauch. Mit dem Aufstieg würden sich viele Dinge beim CFC einfacher darstellen, fügte er hinzu.