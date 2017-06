Dem Tod ganz nah

Der Chemnitzer Student Jost Kobusch ist weltweit als Extrembergsteiger unterwegs. Am Mount Everest hat er einen Lawinenabgang überlebt.

Von Benjamin Lummer

03.06.2017



Jost Kobusch sitzt gerade im Zelt, als die Erde zu wackeln beginnt. "Erd- beben", sagt ein befreundeter Bergsteiger. Kobusch ist mehr fasziniert als geschockt: "Ich hatte ja noch nie ein Erdbeben erlebt." Er verlässt das Zelt und schaltet die Kamera seines Smartphones an. "Ich fühlte mich sicher. Plötzlich liefen aber alle weg. Als ich mich umdrehte, sah ich eine gigantische Lawine, einen Tsunami aus Eis." Kobusch und einige Bergsteiger werfen sich hinter ein Zelt. Der junge Deutsche zieht seine Jacke über die anderen, um sie zu schützen. Dann rauscht die Lawine mit voller Wucht über sie hinweg. "Ich dachte, jetzt sterbe ich", sagt er.

Passiert ist das alles am 25. April 2015, dem Tag, an dem ein schweres Erdbeben den Himalaja-Staat Nepal erschütterte und tausende Menschen in den Tod riss. Jost Kobusch war zu diesem Zeitpunkt im Basislager des Mount Everest auf 5170 Metern Höhe. Er wollte einen Nachbargipfel des höchsten Berges der Erde besteigen, den Lhotse (8516 Meter). Das war nach dem Erdbeben unmöglich. Das Video, das er an jenem Tag mit seinem Handy gemacht hat, ist bis heute im Internet mehr als 23 Millionen Mal angeklickt worden.

Fast exakt zwei Jahre später sitzt der 24-Jährige in der Cafeteria der TU Chemnitz. Ein heftiger Sonnenbrand zeichnet sein Gesicht, der TU-Student ist gerade von einer Bergtour am Matterhorn in der Schweiz zurückgekehrt. Die Ereignisse von vor zwei Jahren beschreibt er als eine Art Erweckungserlebnis, ein Wendepunkt in seinem Leben.

Jost Kobusch ist in Borgholzhausen in der Nähe von Bielefeld aufgewachsen. Im Alter von zwölf Jahren besuchte er an seiner Schule eine Kletter-AG und kraxelte eine sieben Meter hohe Wand empor. "Das Klettern hat mich sofort fasziniert." Er lernte die Techniken und übte vor allem in der Halle. Mit 16 war er zum ersten Mal an einem Fels in der Natur unterwegs. "Da habe ich das wahre Klettern kennengelernt." In Outdoor-Magazinen las er von Bergbesteigungen, von Expeditionen in eisige Höhen. "Das waren für mich die letzten großen Abenteuer. Das wollte ich auch machen." Drei Jahre später sollte es soweit sein. In Kenia wollte der damals 19-Jährige mit der Hilfe eines Trägers und eines Kochs den 5199 Meter hohen Mount Kenia besteigen - und scheiterte. Die Tour hatte dennoch etwas Gutes. "Ich habe gemerkt, dass ich keine Helfer brauche", sagt der Neu-Chemnitzer.

Seitdem ist er vorrangig allein unterwegs. "Ich muss mit niemandem diskutieren, trage für niemanden Verantwortung und kann mein eigenes Tempo gehen." Das funktionierte, es ging steil nach oben. Kobusch jobbte als Touren-Guide und als Security, war als Gebirgsjäger bei der Bundeswehr und schrieb ein Buch - alles, um seine Touren zu finanzieren. Die führten in zum Mont Blanc und zum Pik Lenin, mit 7134 Metern der zweithöchste Berg des Pamir-Gebirges. Dort scheiterte er erneut: Sein Zelt, das er inmitten eines Eisfalls aufschlagen musste, wurde in der Nacht von einem Sturm losgerissen. Mit letzter Kraft rettete er sich in eine Spalte. Die Episode beschreibt er als eine Nahtod-Erfahrung, eine von sechs bislang. "Das war natürlich zu groß für mich. Ich war damals sehr draufgängerisch, kletterte nach dem Prinzip lern oder stirb." Heute, sagt Kobusch, sei er vernünftiger. "Mein Motto ist, gehe soweit du kannst. Der Gipfel ist nur ein Bonus."

Diesen Bonus holte er sich aber immer wieder. Im Mai 2016 stieg der TU-Student auf den 8091 Meter hohen und als sehr anspruchsvoll geltenden Annapurna. Der Gipfel befindet sich in einer Höhe, die Experten als Todeszone beschreiben: Der Körper kann sich nicht mehr regenerieren, wegen des geringen Luftdrucks sinkt die Sauerstoffsättigung des Blutes auf kritische Werte. Kobusch büßte fünf Kilo Körpergewicht ein, kam aber heil wieder unten an. Es war sein bislang größter Erfolg. Im vergangenen Winter wagte sich der Extrembergsteiger auf den Elbrus (5642 Meter) im Kaukasus - bei Temperaturen um die 25 Grad unter null. Kommenden Winter möchte er den mehr als 6000 Meter hohen Denali in Alaska angehen. "Im Sommer ist da viel los, aber im Winter ist fast niemand da. Das ist ein echtes Abenteuer."

Sein eigentliches Ziel, Medizin zu studieren, hat der Extremsportler aufgegeben. Die Entscheidung fiel nach der Lawine am Mount Everest. "Ich habe geglaubt, dass ich sterbe. Alles, was danach kam, war und ist ein Bonus." Ihm sei klar geworden, dass er seine Zeit für Bergsteigen nutzen wolle. "Und das mache ich jetzt." Seit Oktober 2016 ist er dennoch an der TU Chemnitz eingeschrieben, studiert Sports Engineering. Das ergänze sich gut mit seinem Job, sagt er. Für einen Outdoor-Ausrüster entwickelt Kobusch Produkte mit. Das wollte er professioneller angehen. Bei der Suche nach einem geeigneten Studiengang wurde er an der TU fündig. "Und Chemnitz ist eine Super-Studentenstadt."

Die verlässt er im Sommer wieder. Dann möchte er in den Himalaja zurückkehren. Dorthin, wo vor wenigen Wochen einer der besten Bergsteiger der Welt sein Leben verlor. In der Nähe des Everest-Basislagers stürzte der Schweizer Ueli Steck in den Tod. Die Bergsteiger-Szene stand unter Schock. Jost Kobusch sagt dazu: "Für mich ist das eine Warnung, besser aufzupassen, ein Weckruf, dass das, was ich tue, sehr gefährlich ist."