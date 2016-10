Dennis Grote: Fühlte mich von Anfang an als Chemnitzer

Der CFC hat mit dem 4:2-Sieg in Magdeburg den ersten Auswärts-Dreier eingefahren. Einer der Väter des Erfolges war Mittelfeldspieler Dennis Grote. Warum läuft es bei ihm derzeit so gut?

Von Stefan Geyler

erschienen am 25.10.2016



Magdeburg. Er gehörte zu den letzten Spielern des Chemnitzer FC, die am Sonnabend den Platz in Magdeburg verließen. Dennis Grote musste, nachdem sich die Mannschaft von den mehr als 1000 mitgereisten CFC-Fans feiern ließ, viele Hände schütteln und zahlreiche Interviews geben. Der ehemalige Duisburger war ein gefragter Mann. Und das hatte seinen Grund. Denn der 30-Jährige gehörte beim Sieg der Himmelblauen in der Elbestadt zu den Vätern des Erfolges. Er zeichnete sich neben Anton Fink, der zweimal traf, und Daniel Frahn als Torschütze aus und lieferte auch so sein vielleicht bisher bestes Saisonspiel ab.

"Natürlich bin ich überglücklich. So ein Sieg tut gut, zumal vor so einer lautstarken Kulisse und gegen solch einen kampfstarken Konkurrenten. Das genieße ich jetzt einfach", sagte Grote. Sein Tor zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung war nicht nur sein erster Treffer für den CFC im bisherigen Saisonverlauf, es fiel auch zu einem enorm wichtigen Zeitpunkt. Denn gerade als die Magdeburger auf den Anschlusstreffer drängten, beraubte sie der Blondschopf einiger ihrer Hoffnungen.

Dass Dennis Grote in der 63. Minute gerade am linken Pfosten stand und den Ball nach Vorarbeit von Anton Fink über die Linie drückte, kommt nicht von ungefähr. Denn der Neuzugang vom Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg spielt bei den Himmelblauen seit einiger Zeit im Mannschaftsgefgüge eine neue Rolle. Nachdem ihn Trainer Sven Köhler zu Saisonbeginn auf die linke Abwehrseite beordert hatte, besetzt er jetzt die linke Mittelfeldposition. Dafür rückte Alexander Bittroff wieder auf seine ehemalige Position in der Viererkette. Grote kann somit seine Stärken noch besser einbringen. "Ich fühle mich auf meiner jetzigen Position im Mittelfeld ausgesprochen wohl", sagt er selbst über sich und fügt hinzu: "Diese offensivere Variante liegt mir mehr. Das war schon früher so." Dennoch hatte er sich in den letzten Wochen und Monaten klaglos auch als Abwehrspieler in den Dienst der Mannschaft gestellt.

Trainer Sven Köhler ist mit der Entwicklung von Dennis Grote sehr zufrieden. "Er füllt seine Rolle gut aus. Mit ihm haben wir mehr taktische Möglichkeiten", sagte der CFC-Coach, schränkt aber gleichzeitig ein, dass diese Variante mit Bittroff und Grote nicht in Stein gemeißelt sei. "Dennoch ist jeder Trainer froh, wenn er über solche Varianten verfügen kann", meint Sven Köhler.

Für Dennis Grote hat mit dem ersten Auswärtssieg seiner Mannschaft in der 3. Liga und dem ersten Saisontreffer sein Engagement beim Chemnitzer FC seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Geht es nach dem Linksfuß ist damit noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. "Wir haben beim 1. FC Magdeburg gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Jetzt müssen wir zu Hause gegen Werder Bremen II nachlegen", zeigte er sich bereits kurz nach der Partie wieder kämpferisch.

Ähnlich war es bei Sportvorstand Stephan Beutel, bei dem am Sonnabend in Magdeburg offenbar ein großer Stein vom Herzen gefallen war. "Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Das hat bisher auswärts leider noch nicht so geklappt. Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt die Kurve kriegen", zeigte sich Beutel erleichtert. Ihm war deutlich anzumerken, dass ihm das Wellental von Heimsiegen wie gegen Osnabrück und saft- und kraftlosen Auftritten wie beim MSV Duisburg doch schwer im Magen gelegen hat. Deshalb lasse man sich beim Chemnitzer FC jetzt auch nicht durch den Sprung in der Tabelle blenden. "Jetzt müssen wir die Leistung von Magdeburg bestätigen und konzentriert weiterarbeiten. Sonst hat uns der Sieg in Magdeburg nicht geholfen", sagte Stephan Beutel.

Übrigens: Auf die Frage, ob er jetzt endgültig ein Chemnitzer geworden ist, hat Dennis Grote eine schnelle Antwort parat: "Ich fühle mich von Anfang an als ein Chemnitzer."