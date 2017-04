Der Basketball-Wahnsinn in Chemnitz geht weiter

Die Niners haben gestern Abend vor knapp 2300 Zuschauern in der Hartmannhalle das Playoff-Halbfinale erreicht. Jetzt will nicht nur die Mannschaft versuchen, das Unmögliche möglich zu machen.

Von Mario Schmidt

erschienen am 18.04.2017



Eigentlich waren sie schon mausetot. Gut sieben Minuten vor dem Ende gelang es den Gästen aus Trier, auf 64:56 davonzuziehen. Die Kräfte bei den Basketballern der Chem- nitzer Niners im fünften und entscheidenden Playoff-Viertelfinale drohten zu schwinden. Mehrfach hatten sich die Gastgeber in dem leidenschaftlich geführten Duell Schwächephasen geleistet, in denen sie zu hektisch spielten, viele Bälle leicht verloren.

Doch diese Mannschaft von Cheftrainer Rodrigo Pastore ist aus besonderem Holz geschnitzt. Das betrifft auch einen der Jüngsten im Team. Jonas Richter hatte zuletzt in Trier wegen eines Magen-Darm-Virus pausieren müssen. "Heute war praktisch bis zur letzten Minute offen, ob ich spielen kann. Ich habe dann gemerkt, dass es mir besser geht", erzählte Richter, kurz nachdem der 75:67-Sieg der Chemnitzer feststand. Allerdings wusste der 19-Jährige nicht, wie fit er tatsächlich ist. "Schließlich hatte ich eine Woche lang nicht trainiert", so Richter. Er biss sich gestern Abend vor 2267 euphorisierten Zuschauern durch - so wie die gesamte Mannschaft, die das Spiel mit unglaublicher Moral noch zu ihren Gunsten drehte.

43 Sekunden vor dem Ende des Psycho-Thrillers stand es 66:66. Es folgte der Auftritt des Mannes ohne Nerven: Der US-Amerikaner Joe Lawson trat an die Freiwurflinie - und traf zweimal. Dann waren noch 21 Sekunden zu spielen, wieder gab es zwei Freiwürfe für die Chemnitzer. Und erneut schnappte sich Lawson als Gefoulter den Ball. Ein ohrenbetäubender Schrei ging durch die Halle, als der 24-Jährige wieder zweimal verwandelte. 70:66, die Vorentscheidung war gefallen. Mehrere Besucher mussten sich den Schweiß von der Stirn wischen. Auch an Jonas Richter ging diese Partie nicht spurlos vorüber. "Das war ein Ausnahmespiel, das man erst mal sacken lassen muss", sagte das Riesentalent. Richter wurde gestern als bester Niners-Nachwuchsspieler der Saison geehrt.

Lange vom Publikum feiern lassen durfte sich auch Malte Ziegenhagen. Für die gestrige, kaum noch für möglich gehaltene Aufholjagd des Teams hatte er eine schlüssige Erklärung. "Wir haben schon mehrfach bewiesen, dass wir zu Hause Rückstände wegstecken und zurückkommen können. Mit dieser Erfahrung und den einmaligen Fans im Rücken ist uns das heute wieder gelungen", sagte der 26-Jährige. Die Spieler seien nach der langen Saison zwar etwas müde. "Aber wir werden physiotherapeutisch sehr gut betreut und wollten einfach noch nicht in den Urlaub gehen", fügte Ziegenhagen hinzu.

Zum fünften Duell zwischen beiden Mannschaften war es gekommen, weil die Chemnitzer am Samstagabend in Trier 57:74 unterlagen und somit den 2:2-Ausgleich hinnehmen mussten. Vor mehr als 3000 Zuschauern hatten die Gast- geber den besseren Start erwischt und zogen schnell auf 9:0 davon. Einer der wenigen Lichtblicke für die Niners: Im zweiten Spielabschnitt gelangen Joe Lawson innerhalb einer Minute drei erfolgreiche Drei-Punkt-Würfe zum 20:27 aus Chemnitzer Sicht. Ernsthaft gefährden konnten die Niners den Kontrahenten aber nicht.

Umso bemerkenswerter war die gestrige Steigerung. Jetzt geht der Basketball-Wahnsinn weiter. Bereits am Freitag, 19.30 Uhr, starten die Pastore-Schützlinge in der Hartmannhalle ins Halbfinale gegen die Gotha Rockets, die seit dieser Saison in Erfurt zu Hause sind. "Langsam wird uns schwummrig", gestand Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold gestern Abend. Denn setzen sich die Chemnitzer auch gegen den Thüringer Kontrahenten durch, wäre der sportliche Aufstieg in Liga eins perfekt. Den Lizenzantrag für die höchste Spielklasse habe man bereits eingereicht, so Herhold. Sollte die sportliche Qualifikation gelingen, werde man alles versuchen, um die Voraussetzungen für den Start in der Bundesliga zu schaffen. "Sollten wir feststellen, dass das Unmögliche aus wirtschaftlicher Sicht nicht möglich ist, lassen wir die Finger davon", kündigte der Geschäftsführer an. Obwohl er und seine Mitstreiter durch die überraschenden Erfolge des Teams langsam in die Bredouille gebracht werden, fiel Herhold Chefcoach Pastore und dessen Assistenten Eiko Potthast gestern nach Spielschluss um den Hals.

Aus Sicht des Trierer Trainers Marco van den Berg gibt es keinen Zweifel daran, wo die Niners künftig spielen. "Nächste Saison sehen wir uns hoffentlich nicht wieder, denn dann spielt ihr ja in der Bundesliga", sagte van den Berg, der sich als fairer Verlierer präsentierte.