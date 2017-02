Die Neuauflage eines Laufspektakels

In diesem Jahr hätte der Chemnitz-Marathon zum zehnten Mal stattgefunden. Doch die Organisatoren haben entschieden, die Veranstaltung sterben zu lassen - und durch eine neue zu ersetzen, die es in ähnlicher Form schon einmal gegeben hat.

Von Mario Schmidt

erschienen am 22.02.2017



Sie haben die Reißleine gezogen. Nach neun Auflagen kommt das Aus für den Chemnitz-Marathon. Die Jubiläumsveranstaltung in diesem Jahr wird es nicht geben, bestätigt Organisations-Chef Klaus Kleinertz. "Der Marathon ist mit hohem Arbeitsaufwand verbunden. Über die Jahre haben wir es aber nicht geschafft, die Teilnehmerzahl konstant zu halten oder zu erhöhen", sagt Kleinertz. Ziel sei es gewesen, auf mehr als 2000 Starter zu kommen. Dies gelang jedoch nie. An der neunten Auflage im Vorjahr beteiligten sich beispielsweise nur annähernd 1300 Aktive.

Damit habe sich in Chemnitz ein bundesweiter Trend bestätigt, so Kleinertz. "Mit Ausnahme von Berlin sind die Starterzahlen bei Marathons fast überall rückläufig", sagt der Mediziner, der als Herzspezialist am Küchwald-Klinikum tätig ist. Mit seinen Mitstreitern vom Verein Lauf-Kultour und der Chemnitz- Marathon-Gesellschaft sei er sich einig gewesen, etwas Neues auf die Beine zu stellen. "Ich habe mit vielen Leuten aus der Laufszene und mit Sponsoren gesprochen. Dabei ist die Idee entstanden, statt des Marathons in Zukunft einen Nachtlauf durch die City mit kürzeren Strecken zu veranstalten", berichtet Kleinertz.

Mittlerweile ist das Projekt weit vorangeschritten. Geplanter Termin: 9. September. Voraussichtlich ab 19 Uhr sollen zwei Rennen über fünf beziehungsweise zehn Kilometer über die Bühne gehen. Das Datum ist bewusst gewählt, so Kleinertz. "Wir versuchen, mit dem wenige Tage vorher statt- findenden Firmenlauf und mit den Modenächten zu kooperieren. Vielleicht ergeben sich Synergie- Effekte", sagt der laufsportbegeisterte Mediziner.

Der Arbeitstitel des Innenstadt-Spektakels laute: Internationaler Chemnitzer Citylauf (ICC) 2017. Bei dieser Bezeichnung dürften nicht nur Leichtathleten hellhörig werden. Denn eine Veranstaltung mit diesem Namen gab es bereits von 2003 bis 2010. Damals organisierte die SG Adelsberg alljährlich den Wettbewerb mit nationalen Spitzenläufern und Athleten aus aller Welt - darunter auch Afrikaner, die in einem Höllentempo durch die Innenstadt spurteten.

Heiko Schinkitz kann sich gut an die Anfänge erinnern. "2003 war die Innenstadt gerade bebaut worden. Der damalige OB Peter Seifert wollte, dass viele Veranstaltungen stattfinden, die Leben hineinbringen", berichtet der ehemalige Klasse- läufer von der SG Adelsberg. So habe sein Verein das Konzept des ICC entwickelt. "Mit dessen Organisation sind wir als Ehrenamtliche aber an unsere Grenzen gestoßen", sagt Schinkitz. Man überließ dem Hauptsponsor Sportscheck das Feld, der den Lauf bis heute als Freizeit- und Familienveranstaltung durchführt.

Mit Einführung des Nachtlaufes in diesem Jahr sollen auch wieder Eliteläufer in der Chemnitzer City an den Start gehen. "Wir werden uns weitestgehend auf nationale Starter beschränken. Afrikaner kommen nicht infrage, denn für die müssten wir zu viel bezahlen", erklärt Klaus Kleinertz. Dies würde gegen die Philosophie der Veranstalter ver- stoßen, schließlich soll der neue ICC wie der zu Grabe getragene Marathon ein Spendenlauf sein, bei dem Geld für gute Zwecke gesammelt wird. "Deshalb wollen wir die Kosten so niedrig wie möglich halten", unterstreicht Kleinertz.

Den Lauf wieder ICC zu nennen, sei kein Problem gewesen. "Als SG Adelsberg haben wir den Namen ,Internationaler Chemnitzer Citylauf' nicht schützen lassen. Wir wollten das Ganze nicht auf eine geschäftliche Ebene heben, dazu sind wir viel zu sehr Sportler", sagt Heiko Schinkitz. Ihm gefalle das Konzept für den ersten Nachtlauf 2017. "Breiten- und Leistungssport werden wie bei unserem früheren ICC sehr gut miteinander verknüpft. Hinzu kommt noch der Charity-Gedanke des bisherigen Marathons", zeigt sich der ehe- malige Langstreckenspezialist begeistert. Die SG Adelsberg sei bereit, den Organisatoren beratend zur Seite zu stehen.

So viel Harmonie gab es nicht immer. 2008, als der erste Chemnitz-Marathon in Vorbereitung war, kamen sich dessen Organisatoren und die ICC-Ausrichter der SG Adelsberg ins Gehege. In mehreren Gesprächsrunden hatte man versucht, eine gemeinsame Veranstaltung auf die Beine zu stellen, konnte sich aber nicht einigen. Die Fronten waren verhärtet. Das Ende vom Lied: Citylauf (17. Mai) und Marathon (25. Mai) wurden in jenem Jahr innerhalb von nur acht Tagen ausgetragen. Die Stadt reagierte auf die Termin-Dopplung, indem sie die Tage zwischen beiden Wettbewerben zur "Chemnitzer Laufwoche" mit Bewegungsangeboten für jedermann ernannte.