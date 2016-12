Ein Niners-Basketballer schafft den Durchbruch

Die Chemnitzer haben Hanau mit 74:61 bezwungen. Dabei zeigte Neu- zugang Stefan Wess seine bisher stärkste Saison- leistung. Eine gute und eine schlechte Nachricht gab es unterdessen für den Youngster im Team.

Von Mario Schmidt

Das sah gar nicht gut aus. Die Chemnitzer Basketballer mühten sich am Samstagabend vor gut 1600 Zuschauern in der Hartmannhalle gegen Hanau redlich, doch das Spielgerät wollte vor allem bei Drei-Punkt-Würfen viel zu selten in den Korb. Verzweiflung pur? Mitnichten: Obwohl die Gastgeber fast drei Viertel lang einem Rückstand hinterher hechelten, verfielen sie nicht in Hektik und konnten die Partie noch mit 74:61 (29:33) für sich entscheiden. Es war der fünfte Sieg in Folge, für den das Team von Trainer Rodrigo Pastore vom Publikum minutenlang gefeiert wurde.

Ein Spieler der Niners hatte ein besonders breites Lächeln im Gesicht: Stefan Wess. Der 2,04-Meter-Mann wechselte vor dieser Saison von der Basketball-Akademie Weser-Ems, der Talentschmiede des Erstligisten Oldenburg, nach Chemnitz. "Bisher war ich noch nicht zufrieden mit mir. Ich hatte keine guten Wurfquoten und bin nicht richtig ins Spiel gekommen", sagte der 22-Jährige. Doch gegen Hanau zeigte er, was er drauf hat. Der gebürtige Münsteraner versenkte drei Dreier, nach dem Ende der Begegnung wurden an der Anzeigetafel 13 Punkte neben seinem Namen angezeigt. "Meine bisher beste Quote - das könnte der Durchbruch gewesen sein", sagte der Wirtschaftsinformatik-Student.

Stefan Wess war es auch, der den Dreier-Fluch gegen Hanau beendete. Nach acht vergeblichen Anläufen der Mannschaft aus der Distanz traf er beim neunten Versuch zum zwischenzeitlichen 16:20. Auch Wess war sich hinterher bewusst, dass die Chemnitzer bis zur Halbzeit magere Basketball-Kost serviert hatten. "Unser Spiel war zerfahren, und wir konnten vor der Pause nur zwei von 14 Drei-Punkt-Würfen versenken", resümierte der Niners-Spieler. Doch die Hausherren steigerten sich im Stil einer Spitzenmannschaft. Das sah auch Wess so. Vom Hörensagen wisse er, dass das Team in der Vorsaison solche schwierigen und engen Partien meist verloren hat. "In diesem Jahr spielen wir in entscheidenden Phasen schlau und gut zusammen", ergänzte Wess.

Jetzt freue er sich riesig auf den kommenden Samstag und das Weihnachtsspiel in der Chemnitz-Arena gegen Dresden, für das bereits reichlich 4000 Tickets verkauft sind. "Schon vor Saisonbeginn haben wir in der Mannschaft über dieses Spiel gesprochen. Jetzt ist es endlich so weit", sagte Wess. Das Team werde vorher dreimal die Gelegenheit erhalten, in der großen Messehalle zu trainieren. Obwohl man gegen den Tabellenletzten antritt, dürfe die Niners-Truppe nicht über- heblich an diese Aufgabe gehen, warnt Wess. "Man weiß nicht, ob die Hand vor einer solchen Kulisse ein bisschen mehr zittert als sonst", bemerkte der 22-Jährige am Samstagabend.

Dass er gegen Hanau mehr Spielzeit als sonst erhielt - Wess stand knapp 20 Minuten lang auf dem Feld - lag auch am Ausfall von Jonas Richter. Im Vorfeld des Hanau-Spiels hatte der Zweitligist mitgeteilt, dass über einen eventuellen Einsatz des Chemnitzer Youngsters kurzfristig entschieden werde. Ein Trugschluss, denn Richter hat sich im vorletzten Spiel in Essen schwerer verletzt als zunächst angenommen. Der 19-Jährige war auf die rechte Hand gefallen. "Zunächst wurde eine starke Prellung diagnostiziert. Die Hand war aber nur geröntgt worden", erzählte Richter. Als er Mitte vergangener Woche wieder trainieren wollte, habe er sehr starke Schmerzen gehabt. "Ich bin dann zur MRT-Untersuchung gegangen. Dabei wurde festgestellt, dass das Handgelenk angebrochen und eine Sehne gerissen ist", so Richter. Er werde wahrscheinlich erst im neuen Jahr wieder trainieren können. "Es ist sehr, sehr schade, dass ich dadurch das Arena-Spiel gegen Dresden verpasse", sagte das 2,05 Meter große Talent.

Kleiner Trost für Jonas Richter: Er wurde am Samstagabend im Rahmen des Hanau-Spiels als "Youngster des Monats November" der 2. Basketball-Bundesliga aus- gezeichnet - eine Ehrung, die ihm das erste Mal zuteil wurde. Drei Korbjäger seien nominiert gewesen, die anderen beiden spielen in Baunach, so Richter. Der Sieger wurde per Abstimmung im Internet ermittelt. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich gewinne", gestand Richter, nachdem er doch noch länger das Spielfeld betreten hatte: Für ein gemeinsames Foto der Niners mit den A- und B-Junioren des CFC, die ihre Weihnachtsfeier am Samstag in der Hartmannhalle beim Basketball verbrachten.