Erfolg auf Chemnitzer Hightech-Board

TU-Student Paul Baudach fährt ein Snowboard, das in Chemnitz entwickelt wurde. Auch dank dessen Eigenschaften hat er gerade einen Titel erkämpft.

Von Jürgen Werner

erschienen am 05.04.2017



Rutschen über Metallstangen, Sprünge von meterhohen Schanzen, garniert mit möglichst akrobatischen Drehungen und - natürlich - saubere Landungen im Schnee. Keine Frage, Slopestyle sieht spektakulär aus. Die Teildisziplin des Snowboard-Fahrens hat es mittlerweile ins Programm der Olympischen Winterspiele geschafft.

Genau das Richtige für Paul Baudach. Der 28-Jährige stammt aus der Niederlausitz, einer eher wintersportunverdächtigen Gegend. "Ich bin aber von klein auf mit meinen Eltern Skifahren gegangen. Wahrscheinlich kommt das Interesse daher", sagt er. Vom Wunsch des Sohnes, Snowboardfahren zu erlernen, seien die Eltern allerdings nicht begeistert gewesen. "Sie hatten Angst, dass ich mich verletze." Nicht unbegründet: Das Handgelenk hat sich Baudach ebenso schon gebrochen wie den Ellenbogen. Blaue Flecken zählt er gar nicht mehr, sie fallen in die Kategorie Bagatelle. "Genauso gut könnte ich mir beim Treppensteigen wehtun", meint Baudach.

Die ersten Versuche nach dem Umstieg von zwei auf lediglich ein Brett waren alles andere als vielversprechend. "Quer zu stehen statt in Fahrtrichtung war eine völlig neue Erfahrung. Einen Trainer hatte ich nicht, ich habe mir alles selbst beigebracht", schildert er. Je größer die Fortschritte wurden, desto häufiger war der zu diesem Zeitpunkt 16-Jährige in einer Skihalle in Senftenberg anzutreffen - der weit und breit einzigen Möglichkeit, seinem Hobby nachzugehen und zu trainieren. Nach dem Abitur entschied er sich, in Chemnitz Sportgerätetechnik zu studieren. "Den Studiengang gibt es nur in Magdeburg und Chemnitz. Wegen der Nähe zum Erzgebirge fiel mir die Wahl leicht", so Baudach. Regelmäßig trainiert er seitdem in Oberwiesenthal, wo er auch mehrere Jahre lang als Snowboard-Trainer arbeitete.

Zehn Snowboards hatte der 28-Jährige bislang unter den Füßen. Doch mit keinem war er so zufrieden, wie mit seinem aktuellen, das den Namen "Shreddomat" trägt. Entwickelt wurde das 1,55 Meter lange und 2,5 Kilogramm schwere Brett von der Firma Silbaerg, einem von TU-Studenten gegründeten Unternehmen. "Wir haben Kohle- und Glasfasern auf eine ganz spezielle Weise miteinander verwebt. Dadurch bewegen sich die Kanten nach unten, wenn sich das Brett in der Kurve biegt und schneiden tiefer als bei herkömmlichen Snowboards in den Schnee ein", sagt Firmenchef Jörg Kaufmann. Der Effekt sei deutlich zu spüren. "Man rutscht nicht mehr so leicht weg", sagt Baudach, der das Snowboard für das Unternehmen in der Praxis testet und dessen Erkenntnisse in die Weiterentwicklung einfließen.

Auch in Les-Deux-Alpes kam das Sportgerät zum Einsatz. In dem 2000-Einwohner Ort in den französischen Alpen, der als Etappenort bei der Tour der France bekannt ist, fand gerade die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Snowboarden statt. Baudach gewann nicht nur den Titel im Slopestyle, sondern erreichte auch noch den dritten Platz im Boardercross, seiner Lieblingsdisziplin, bei der vier Fahrer gleichzeitig eine Abfahrtsstrecke bewältigen. Zwar habe er sich für die Teilnahme an den Wettkämpfen nicht qualifizieren, sondern lediglich anmelden müssen. "Aber das Niveau unter den 60 Startern war insgesamt schon ziemlich hoch. Besonders in Süddeutschland gibt es viele richtig gute Snowboarder, die natürlich auch von der Nähe zu den Alpen profitieren", so Baudach.

Ob er selbst das Potenzial für noch größere sportliche Erfolge hat? "Wenn man beispielsweise eine Olympia-Teilnahme anstrebt, muss man noch viel mehr investieren", sagt der TU-Student. Das wäre nur mithilfe des Deutschen Ski-Verbands möglich. "Schon alleine die permanenten Reisekosten sind zeitlich und finanziell schwer zu stemmen", erklärt der neue Hochschul-Champion.

Kurz vor seinem Studienabschluss hegt er zudem andere Pläne. Das Thema seiner Masterarbeit gibt Hinweise darauf, wohin die berufliche Reise gehen könnte: "Neue und ökologische Varianten der Surfbrettherstellung", heißt es. Was passen würde, denn der 28-Jährige fühlt sich auch auf dem Wasser wohl. Über Pfingsten findet - ebenfalls in Frankreich - die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Surfen statt. Paul Baudach ist dabei.