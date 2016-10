FSV gewinnt brisantes Stadtderby in Limbach-Oberfrohna

Das Team hat den TV Oberfrohna mit 3:1 bezwungen. Die Rivalität beider Vereine reicht bis in die Nachkriegszeit zurück. Aber auch in der Gegenwart ging es um sehr viel.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 10.10.2016



Dutzende Personengruppen, die in Richtung Sportplatz laufen, kaum freie Parkplätze im Wohngebiet an der Rußdorfer Straße: Dieses Bild bot sich am Samstag im Limbach-Oberfrohnaer Stadtteil Oberfrohna. Anlass war das Stadtderby der beiden Fußball-Kreisoberligisten TV Oberfrohna und FSV Limbach-Oberfrohna, das der FSV mit 3:1 (3:1) für sich entschied und ausgiebig feierte.

Kein Wunder: Wie jedes Stadtderby hat auch das in Limbach-Oberfrohna eine gewisse Brisanz. In in der 25.000-Einwohner-Stadt reicht die Rivalität der beiden Clubs bis mindestens in die frühe Nachkriegszeit zurück, sagt Heinz Hammer, der eine Fußball-Chronik über die Stadt geschrieben hat. Ende der 1940er-Jahre, sagt er, hätten sich beide Vorgänger-Teams der heutigen Vereine, Fortschritt Limbach und Motor Oberfrohna, in einem Relegationsspiel um den Aufstieg in die 1. Chemnitzer Liga gegenübergestanden. Oberfrohna habe die Partie verloren und zu allem Ärger auch noch gute Spieler an den Aufsteiger ziehen lassen müssen, so Hammer. Später, in den 50er- und 60er-Jahren trafen sich beide Clubs in der Bezirksliga wieder.

Mit dabei war Günter Schüßler. Der heute 73-Jährige bestritt in dieser Zeit rund 20 Derbys. "Es gab immer eine Rivalität, aber die war im gesunden Rahmen", erinnert er sich. Während der Konkurrenzkampf vor allem von Zuschauern und den Vereinsleitungen befeuert worden sei, seien die Fußballer immer sehr gut miteinander ausgekommen. "Manchmal haben einige Spieler beider Vereine sogar zusammen gefeiert", berichtet Schüßler, der den heutigen TV Oberfrohna vier Jahre als Vereinsvorsitzender anführte.

Die Stadtderbys wurden damals vor 2000 oder noch mehr Zuschauern ausgetragen. Ganz so viele sind es heutzutage nicht. Mit mehr als 600 Gästen gehörte eines der Derbys in der Vorsaison allerdings zu den besucherstärksten der Kreisoberliga-Geschichte. Vorgestern verfolgten bei nass-kaltem Wetter gut 300 Zuschauer die Partie. Die fand unter ungewöhnlichen Vorzeichen statt. Sowohl in der DDR als auch in der Nach-Wende-Zeit waren die Oberfrohnaer zumeist hinter dem Stadtrivalen platziert. Bis zur Vorsaison mussten die Zuschauer zudem lange auf ein Derby verzichten, weil der TV bis zum Aufstieg im Frühjahr 2015 eine Klasse tiefer spielte. Diese Saison kamen die Oberfrohnaer aber besser aus den Startlöchern, waren nach sechs Spieltagen Tabellendritter, während der FSV Limbach-Oberfrohna, der um den Aufstieg mitspielen wollte, bis zum Wochenende den letzten Rang belegte.

Fast hätte sich die Misere der Mannschaft von Trainer Ulrich Schreiter auch fortgesetzt. Schon nach sechs Minuten geriet das Team nach einem Abwehrfehler in Rückstand (Tor: Sebastian Kunze), drehte dann aber innerhalb von acht Minuten durch Treffer von Danilo Ocana Garcia (17.), Patrick Freitag (23.) und Erik Wiesner (25.) das Spiel. In der zweiten Halbzeit verteidigte der FSV Limbach-Oberfrohna klug und ließ kaum Chancen der TV-Elf zu.

"Wir haben es einfach verpasst, mit der nötigen Geschwindigkeit in die Zweikämpfe zu gehen", sagte TV-Trainer Pierre Knechtel. Zudem habe seine Mannschaft einfallslos gespielt. Knechtel ergänzte: "Ein Derby zu verlieren ist schlecht, aber kein Weltuntergang."

Den hätte es für seinen Gegenüber fast gegeben. FSV-Coach Ulrich Schreiter hatte vor der Partie harte persönliche Konsequenzen bei einer Niederlage seiner Mannschaft angekündigt. Wäre er bei einer Pleite zurückgetreten? Das sei eine schwierige Frage, sagt Schreiter. Er habe viel Zustimmung zu seiner Arbeit gespürt. "Die Mannschaft hält zu mir, aber letztendlich zählt nur der Erfolg", sagte Schreiter am Samstag. Den hat er nun eingefahren und sein Team schaffte den Sprung aus dem Tabellenkeller. "Mit jetzt acht Punkten gibt es für uns zwar noch keinen Grund zum Strahlen. Aber vielleicht bekommen wir ja jetzt die Kurve", so der Coach.

Überschattet wurde das überwiegend faire Spiel von der Verletzung eines Spielers des TV Oberfrohna. Er wurde an der Seitenauslinie hart von einem Gegenspieler attackiert. Nach minutenlanger Behandlung neben dem Platz brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Er hatte allerdings Glück im Unglück: Der Fuß ist nicht gebrochen, aber schwer geprellt, sagte sein Trainer gestern.