"Ich habe in Chemnitz etwas dazugewonnen"

Kapitän Michael Fleischmann über seinen Wechsel zu den Niners, die heutige Auswärtspartie und seine Laster

erschienen am 13.01.2017



Nach der Niederlage gegen Gotha zum Auftakt der Rückrunde absolviert der Basketball-Zweitligist heute Abend sein zweites Spiel im neuen Jahr. Ab 19.30 Uhr sind die Chemnitzer in Ehingen (Baden-Württemberg) zu Gast. Über das Spiel und seine bisherige Zeit bei den Niners hat Benjamin Lummer mit Kapitän Michael Fleischmann gesprochen.

Freie Presse: Das neue Jahr begann für die Niners mit der Heimniederlage - der zweiten in dieser Saison - eher unerfreulich. Hat die Mannschaft das verdaut?

Michael Fleischmann : Ja, schon. Wir nutzen die ersten beiden Tage der Woche immer für die Aufarbeitung des vorangegangenen Spiels - egal, ob wir deutlich gewinnen oder aber verlieren. Erst danach beginnen wir mit der Vorbereitung auf die nächste Partie. Diese zumeist sehr detaillierte Analyse kommt uns zugute, weil wir uns so verbessern.

Was hat die Analyse nach der 62:71-Niederlage gegen Gotha ergeben?

Dass wir körperbetonter auftreten und - salopp ausgedrückt - Eier zeigen müssen. Wir haben gegen Gotha das ein oder andere Mal auf einen Foulpfiff gewartet, der nicht kam. Insgesamt war das, was wir gezeigt haben, nicht unser Anspruch. Die Niederlage hatte aber auch etwas Gutes.

Inwiefern?

Wenn wir das Spiel noch gewonnen hätten, hätte das Ergebnis über unsere Fehler hinweggetäuscht. Außerdem kam die Niederlage zum richtigen Zeitpunkt: besser jetzt als in der heißen Phase im März.

Heute Abend treten die Niners in Ehingen an. Im Hinspiel gelang ein 81:71-Sieg.

Ja, aber man kann die beiden Partien nur schwer miteinander vergleichen. Ehingen hat sein Spielsystem verändert und neue Spieler verpflichtet. Die Mannschaft hat sich nach dem Aufstieg an die zweite Liga gewöhnt. Ich schätze sie als sehr stark ein. Gleichwohl haben wir auch Schwächen ausgemacht, die wir natürlich nicht verraten.

Mit Craig Bradshaw haben die Niners kurzfristig einen weiteren US-Amerikaner unter Vertrag genommen. Wie ist das im Team angekommen?

Craig ist schon nach einer Woche gut in die Mannschaft integriert. Er hat eine gute Ausbildung und zuletzt für das Spitzenteam aus Crailsheim gespielt. Wir haben bislang als Mannschaft gut funktioniert, aber uns hat manchmal die Breite im Kader gefehlt. Mit Craig sind wir nun unberechenbarer als bisher.

Hat Sie dieser Schritt des Vereins nach der starken Hinrunde überrascht?

Für mich war schon zu Saisonbeginn klar, dass, wenn wir weiter so stark spielen, noch eine Verstärkung kommt, weil wir unsere Ziele nach oben korrigieren.

Bislang wurde als Ziel das Erreichen der Playoffs ausgegeben. Was sind denn die neuen Ziele der Niners in dieser Saison?

Für uns Spieler sind sie gar nicht neu. Aber was wir uns vorgenommen haben, bleibt unter uns.

Das Chemnitzer Eigengewächs Jonas Richter hat seinen Vertrag bei den Niners bis 2018 verlängert. Eine gute Entscheidung?

Ich habe ihm von Anfang an dazu geraten. Ich habe ihm gesagt, wenn er unter einem guten Trainer spielen und sich verbessern will, muss er hier bleiben. Die erste Liga käme denke ich auch zu früh für ihn. Was hat er davon, wenn er dort nur auf der Bank sitzt?

Auch an der Vereinsspitze gab es Veränderungen. Mit Micaela Schönherr wurde eine neue Präsidentin gewählt, mit Steffen Herhold ein neuer Geschäftsführer eingestellt. Wie wird das im Team aufgenommen?

Aus meiner Sicht positiv. Das ist ein Schritt in Richtung einer weiteren Professionalisierung des Vereins. Ich habe ein gutes Gefühl und denke, da wird sich einiges tun in den kommenden Wochen und Monaten.

Nach drei Jahren in Nürnberg sind Sie im vergangenen Sommer nach Chemnitz gewechselt. Haben Sie diesen Schritt bereut?

Nein, nie. Ich und meine Familie fühlen uns sehr wohl hier. Meine Frau hat einen Job gefunden, unsere Kinder gehen in die Kita beziehungsweise zu einer Tagesmutter. Wir haben eine tolle Wohnung und coole Nachbarn. Wir sind positiv überrascht von der Stadt. Es hat von Anfang an alles gepasst. Ich fühle mich nicht, als hätte ich etwas aufgegeben, sondern, als hätte ich etwas dazugewonnen.

Was haben Sie sich für das neue Jahr vorgenommen?

Sportlich gibt es einiges zu verbessern. Der Trainer möchte beispielsweise, dass ich noch mehr Würfe riskiere, also auch mal eigennützig bin.

Und privat?

Vielleicht öfter mal Leute grüßen, sie mit Kleinigkeiten wie einem Lächeln glücklich machen. Ansonsten bin ich fit, rauche und trinke nicht - nicht einmal Kaffee.

Der Niners-Kapitän hat also keine Laster?

Doch. (lacht) Eiscreme von Ben & Jerry's. Wenn ich da eine Packung aufgemacht habe, muss ich sie aufessen.