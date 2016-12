Kritik nach Bad-Beschluss: "Entscheidung ist großer Mist"

Die Entscheidung des Stadtrates, die neue Sportstätte in Bernsdorf mit einem 25-Meter-Becken auszustatten, sorgt besonders beim Schwimm-Club Chemnitz für reichlich Verärgerung - und könnte harte Einschnitte nach sich ziehen.

Von Mario Schmidt

erschienen am 09.12.2016



Sie habe den Kanal voll, sei wütend und deprimiert zugleich, sagte Heike Oelsner gestern. Sie hatte monatelang für den Bau eines Schwimmbades mit 50-Meter- Becken gekämpft, war dafür "von Pontius zu Pilatus gerannt", wie es die Geschäftsführerin des Schwimm-Clubs Chemnitz (SCC) formulierte. Doch ihre Auftritte in den Stadtratsfraktionen sowie im Schul- und Sportausschuss waren für die Katz'.

Am Mittwochabend hat der Stadtrat den Neubau eines Hallen- bades für rund 13 Millionen Euro in Bernsdorf beschlossen. Die Sport- und Freizeitstätte wird jedoch nicht mit einem wettkampftauglichen 50-Meter-Becken, sondern nur mit einem 25 Meter langen Becken ausgestattet sein. "Damit ändert sich an unserer Situation nichts", sagte Oelsner mit Blick auf die zu geringe Wasserfläche in Chemnitz. Noch enger könnten die Vereine nicht mehr zusammenrücken. "Ich muss das jetzt alles erst mal verdauen", so die SCC-Geschäftsführerin.

Für Steffen Uhlich, Leiter des Talente-Stützpunktes im Sport- forum, steht fest: "Die Entscheidung zum Hallenbad-Bau ist großer Mist - das ist nichts Halbes und nichts Ganzes." Die Schwimmszene der Stadt, die aus annähernd 2500 Aktiven besteht, benötige dringend eine Sportstätte mit 50-Meter-Bahnen, ergänzte Uhlich. Beim SCC sei man bereits jetzt an der Kapazitätsgrenze angelangt. "Wir können kaum noch Kinder aufnehmen, weil die Hallenzeiten nicht ausreichen." Der Neubau, der als Ersatz für die marode Schwimmhalle in Bernsdorf errichtet wird, ändere praktisch nichts an der gegenwärtigen Misere. "Die Vereine sind die Gelackmeierten. Das neue Bad wird deutlich mehr Besucher anlocken, sodass noch weniger Platz für den Vereinssport ist", sagte Uhlich.

Der Beschluss zum Neubau ist seiner Meinung nach "kurzsichtig und typisches Chemnitzer Provinzdenken." Mit einer 50-Meter-Anlage hätte die Kommune deutlich mehr Einnahmen erzielen können, indem beispielsweise Kursangebote wie Aqua-Fitness erweitert werden. Für die Arbeit des Schwimm-Clubs, dem allein rund 750 Kinder und Jugendliche angehören, befürchtet der Stützpunktleiter harte Einschnitte. "Zu erwarten ist, dass wir interessierte Mädchen und Jungen künftig abweisen müssen und dass auch die leistungssportliche Entwicklung darunter leidet", so Uhlich.

Enttäuscht über den Beschluss, das neue Hallenbad mit einem 25-Meter-Becken zu bauen, zeigte sich auch Stadtsportbund-Präsident Heiko Schinkitz. "Wir hatten uns vorher gemeinsam mit den Schwimmsportvereinen in die Diskussion um den Neubau ein- gebracht und waren von einer 50-Meter-Halle ausgegangen", sagte Schinkitz, der für die Linken im Stadtrat sitzt. Seine Fraktion hatte vorgeschlagen, das neue Bernsdorfer Hallenbad wettkampftauglich auszurüsten und war damit gescheitert. Die Halle sollte zudem mit einer beweglichen Beckenwand versehen werden, um die Wasserfläche teilen zu können. "So hätte beispielsweise Vereinssport und Schwimmen für die Bevölkerung zeitgleich statt- finden können. Das wäre eine moderne, zukunftsweisende Variante gewesen", bemerkte der Stadtsportbund-Präsident.

So aber sei das Projekt "nicht der große Wurf für die Vereine". Ähnlich wie Talente-Stützpunkt- leiter Uhlich befürchtet auch Schinkitz einen noch größeren Konkurrenzkampf bei der Nutzung des künftigen Bades, als es jetzt in der alten Bernsdorfer Halle der Fall ist. Die neue, moderne Ein- richtung werde zweifelsohne das Interesse der Bevölkerung wecken. "Damit bleibt das Spannungsfeld zwischen öffentlichem Schwimmen, Vereinssport sowie Dienstsport von Polizei und Feuerwehr bestehen", erklärte Schinkitz.

Als "nicht schön für uns" bezeichnete gestern Lars Ehlert, Abteilungsleiter Schwimmen des TSV Einheit Süd, den Beschluss zum 25-Meter-Becken im Neubau. "Das ist schade. Es hätte die Chance bestanden, in der Stadt etwas Nachhaltiges zur Vergrößerung der Wasserfläche zu schaffen", betonte Ehlert, in dessen Verein es etwa 250 Schwimmer gibt. Auch er habe sich eine zeitgemäße Sportstätte gewünscht, wie sie gerade in Zwickau entstanden ist - mit der Möglichkeit, die Halle zu teilen. "In kleineren Kommunen ist so etwas möglich, in Chemnitz wieder mal nicht", sagte der Abteilungs-Chef. Der hiesige Schwimmsport gucke in die Röhre. "Wir können dadurch auch keine größeren Veranstaltungen im Schwimmen oder Wasserball anbieten", fügte Ehlert hinzu, schlug aber auch versöhnliche Töne an: "Es ist erfreulich, dass überhaupt eine neue Halle gebaut wird. So bleibt der Schwimmstandort Bernsdorf erhalten."

Die neue Freizeiteinrichtung soll in unmittelbarer Nähe des Freibades Bernsdorf errichtet werden. "Wichtig wäre, dass die jetzige Bernsdorfer Halle so lange geöffnet bleibt, bis der Neubau fertig ist", betonte Ehlert. Doch das ist mehr als fraglich: Die marode Sportstätte soll Mitte nächsten Jahres geschlossen, der neue Komplex aber frühestens 2018 fertiggestellt werden.