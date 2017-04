Nach Beleidigungen: CFC-Spieler Mast sauer auf Fans

Der Mittelfeldakteur kritisiert, dass sich einige Anhänger des Chemnitzer FC beim Auswärtsspiel in Kiel im Ton vergriffen. Die sportliche Leitung der Himmelblauen formuliert indes neue Ziele.

Von Knut Berger

erschienen am 25.04.2017



Dennis Mast war enttäuscht. Zu deutlich bekam der Chemnitzer FC beim 0:2 in Kiel seine Grenzen aufgezeigt. "Wir waren nur die ersten fünf Minuten gut unterwegs, dann hat Kiel das Spiel diktiert", sagte der 25-Jährige. Eine Erklärung dafür könne die Pokal-Partie drei Tage zuvor sein, meinte der Mittelfeldspieler. In der Begegnung gegen den FSV Zwickau mussten die Himmelblauen in die Verlängerung, gewannen noch mit 2:1. Diese Belastung habe einigen Spielern wohl noch in den Beinen gesteckt, so Mast.

Nach der Pleite an der Ostseeküste komme es für ihn auf keine Fall in Frage, hinter die Saison schon einen Haken zu machen. "Ich schaue weiter von Spiel zu Spiel", stellte Mast klar. Von den vier noch ausstehenden Partien bestreitet Chemnitz drei in der heimischen Community-for- you-Arena. "Natürlich haben wir den Anspruch, alle noch ausstehenden Partien zu gewinnen. Vor allem in den Heimspielen wollen wir unseren Fans noch etwas zeigen", sagte der Kicker.

Dass die CFC-Fußballer alles geben, davon waren in Kiel offenbar nicht alle mitgereisten Chemnitzer Fans überzeugt. Einige hatten den Spielern auf nicht gerade diplomatische Art die Meinung gesagt. "Es macht keinen Spaß, sich nach Spielschluss beschimpfen lassen zu müssen. Das habe ich den Leuten auch deutlich gesagt", berichtete Mast.

Nicht nur er wurde Ziel der verbalen Angriffe. Wie Augenzeugen der Szene berichteten, handelte es sich aber nur um zwei der rund 150 Fans, die sich im Ton vergriffen. In der Mannschaft waren diese Vorfälle offenbar schnell abgehakt. "Ich habe davon weder etwas im Kieler Stadion mitbekommen, noch haben mir Spieler davon erzählt", sagte Beutel.

Generell, betonte Mast, fühle er sich aber wohl in Chemnitz. Ob er auch in der kommenden Saison für die Himmelblauen auflaufen wird, ist indes noch offen. Der Mittelfeldspieler wurde von Zweitligisten Armina Bielefeld für diese Saison ausgeliehen. Mast zählte im bisherigen Saisonverlauf zu den Stammkräften und erzielte sieben Punktspieltore. Sportdirektor Stephan Beutel macht kein Geheimnis daraus, Mast auch über den 30. Juni hinaus an Chemnitz zu binden zu wollen.

Doch das ist auch abhängig davon, wie die abstiegsbedrohten Bielefelder in der 2. Bundesliga die Saison abschließen: Bleibt Bielefeld oben, verlängert sich auch der Vertrag von Dennis Mast. Steigt das Team jedoch ab, wäre er nach der Saison vertragslos.

Sportlich müssen sich die Himmelblauen indes neue Ziele suchen. Der Rückstand auf den Relegationsrang drei beträgt sieben Punkte. "Der Aufstieg ist definitiv abgehakt", sagt Sportdirektor Beutel. Die Vorgabe an die Mannschaft lautet nun: Sachsenpokal gewinnen und damit in den DFB-Pokal einziehen. "Wenn wir das schaffen, haben wir wenigstens eins von zwei Saisonzielen erreicht", so Beutel. (mit lumm)

Einen Bericht zu den Problemen bei der Lizenzvergabe für die kommende Saison lesen Sie auf Seite 15, Sport.