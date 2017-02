Nach Rot für CFC-Spieler: Wo beginnt Schiri-Beleidigung?

Der Feldverweis für Dennis Grote im Spiel gegen Aalen ist heiß diskutiert worden. Aus Sicht des Chemnitzer Schiedsrichter-Chefs bewegen sich die Unparteiischen mitunter auf einem schmalen Grat.

Von Mario Schmidt

erschienen am 21.02.2017



Es war das Ende der himmelblauen Hoffnungen, die Drittliga-Partie gegen den VfR Aalen noch drehen zu können. Als Dennis Grote in der 47. Minute von Schiedsrichter Timo Gerach aus Landau-Queichheim (Rheinland-Pfalz) vom Platz gestellt wurde, war klar: In Unterzahl wird es doppelt und dreifach schwer, den 0:1-Rückstand gegen die kompakt auftretenden Gäste umzubiegen. Die Partie ging auch verloren, wobei die Rote Karte gegen Grote nach dem Abpfiff heiß diskutiert wurde. Der 30-Jährige hatte nach einem nicht geahndeten Handspiel der Aalener in Richtung Unparteiischer "Leck' mich am Arsch" gesagt.

Reicht das, um Rot zu sehen? Für Torsten Junghof, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses im Kreisverband Chemnitz, gibt es keinen Zweifel. "Wenn er das wörtlich so gesagt hat, ist das definitiv eine Schiedsrichterbeleidigung und zieht die Rote Karte nach sich", erklärte Junghof auf Anfrage. Wäre Grote beispielsweise nur ein "Leck mich" - ohne Erwähnung des Körperteils - herausgerutscht, wäre dies eine Interpretationsfrage gewesen. Mancher Referee hätte ebenfalls Rot gezeigt, vermutet der Chemnitzer. "Ich würde die Aussage ,Leck mich' als unsportliches Verhalten werten, für das der Spieler lediglich Gelb bekommt", ergänzte Junghof.

Der Begriff "Schiedsrichterbeleidigung" lasse sich schwer definieren. Kommentare von Spielern, die eindeutig unter diese Rubrik fallen, seien beispielsweise "Du Blinder", "Du Blödmann", "Du Wichser" oder "Du Affe". Hingegen sei eine Bemerkung wie "Du pfeifst ja einen Mist" aus seiner Sicht nur gelb-würdig. Es sei ein schmaler Grat, auf dem sich die Schiris bei der Bewertung von Spielersprüchen bewegen.

Die Höhe des Strafmaßes richte sich auch danach, ob der Betroffene ein Wiederholungstäter ist, vielleicht schon mehrfach Referees beleidigt oder sich anderweitig daneben benommen hat. "Das kann man mit dem Verhalten im Straßenverkehr vergleichen. Wer zum dritten Mal die Geschwindigkeit überschreitet, wird von der Polizei härter bestraft, als wenn es zum ersten Mal geschieht", sagte Junghof. Insofern konnte Dennis Grote auf eine milde Strafe hoffen, wie CFC-Sportdirektor Stephan Beutel erklärte. "In seiner gesamten Karriere hat Dennis noch nie glatt Rot gesehen, nur einmal Gelb-Rot", so Beutel. Gestern Nachmittag wurde das Strafmaß bereits bekannt gegeben: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Grote "wegen einer Beleidigung des Schiedsrichters" mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Dritten Liga belegt. Der Chem- nitzer FC hat dem Urteil zugestimmt, teilte der Club mit. Dennis Grote habe sich bei der Mannschaft und beim Trainer entschuldigt, ergänzte Sportchef Beutel. "Er weiß, dass er Bockmist gebaut hat. Einem erfahrenen Spieler wie ihm sollte so etwas nicht passieren."