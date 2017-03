Niners Chemnitz - und die Frage, ob Geld Körbe wirft

Der Basketball-Zweitligist bereitet sich auf das Derby beim Mitteldeutschen BC vor, der den dritten Aufstieg in die höchste Spielklasse anstrebt. Woran fehlt es den Chemnitzern im Vergleich zum namhaften Kontrahenten noch?

Von Mario Schmidt

erschienen am 08.03.2017



"Wiederaufstieg" lautet die Mission, die sich der Mitteldeutsche Basketball-Club (MBC) auf die Fahnen geschrieben hat. Und der Verein aus Sachsen-Anhalt macht ernst: Das Team um Trainer Igor Jojovic führt die Tabelle der 2. Bundesliga an und ist am Samstagabend klarer Favorit, wenn es in der Stadthalle in Weißenfels zum Derby mit den Chemnitzer Niners kommt. "Wir wollen zum dritten Mal Pro-A-Liga-Meister werden und den sportlichen Aufstieg in die Erste Liga schaffen", sagte MBC-Manager Martin Geissler gestern im Gespräch mit der "Freien Presse". Vor dem Duell gegen den Tabellenvierten warnt Geissler sein Team jedoch. "Die Niners werden leidenschaftlich um einen Platz unter den ersten Vier kämpfen, um im Playoff-Viertelfinale zunächst Heimrecht zu haben. Das dürfen wir nicht unterschätzen", betonte der 32-Jährige.

Den Aufwärtstrend der Chemnitzer betrachte er nicht mit Sorge. "Beide Clubs liegen regional nicht so nahe beieinander, dass eine Wettbewerbssituation entstehen könnte", sagte Geissler. Es freue ihn sogar, dass Chemnitz "mit seinem tollen Fan-Potenzial und einer riesigen Basketball-Begeisterung in der Stadt" weiter nach oben will. "Es kann für unsere Sportart in den neuen Ländern nur gut sein, wenn ein weiterer Verein auf höchstem Niveau mitspielt", erklärte der MBC-Manager.

Stellt sich die Frage, wie weit die Sachsen noch vom Niveau des Weißenfelser Clubs entfernt sind. "Ein entscheidender Vorteil des MBC ist sein Budget", meint Niners-Sprecher Matthias Pattloch. In Zahlen: Der Spitzenreiter der Zweiten Liga hat einen Gesamtetat von rund 1,7 Millionen Euro, wie Manager Geissler gestern verriet. Knapp die Hälfte davon fließe ins Profi-Team. "Damit ist das Budget des MBC etwa doppelt so hoch wie unseres", ergänzte Matthias Pattloch. Das wird vor allem bei den Aufgeboten beider Vereine deutlich. "Unsere Spieler verfügen über die Erfahrung von insgesamt etwa 1000 Spielen in der Ersten Liga in Deutschland beziehungsweise in höchsten europäischen Ligen", berichtete der MBC-Manager.

Zum Vergleich: In Reihen der Niners gibt es nur zwei Akteure mit Erstliga-Erfahrung. "Malte Ziegenhagen hat 20 Einsätze für Bayreuth bestritten, und Chris Carter spielte 32-mal in der ersten ukrainischen Liga", erklärte Pressesprecher Pattloch. Es heißt zwar, dass Geld keine Tore schießt oder im Falle der Basketballer keine Körbe wirft - aus Sicht von Pattloch spricht die Praxis aber eine andere Sprache. Gerade im Basketball, wo pro Team nur fünf Mann auf dem Feld stehen, spiele individuelle Qualität eine große Rolle und sei über die gesamte Saison hinweg gesehen von entscheidendem Vorteil.

Ebenfalls klar die Nase vorn hat der MBC noch bei der personellen Struktur im Club. "In unserer Geschäftsstelle sind acht hauptamt- liche Mitarbeiter tätig, die sich ums administrative Geschäft kümmern", erklärte Martin Geissler. Die Chemnitzer haben nach eigenen Angaben derzeit dreieinhalb hauptamtliche Stellen rund um den Spielbetrieb der ersten Mannschaft zur Verfügung.

Doch es gibt auch Bereiche, in denen die Niners dem MBC längst das Wasser reichen können, wie Pressesprecher Pattloch nicht ohne Stolz feststellte. "Das betrifft vor allem die Nachwuchsarbeit. Auch wenn es in dieser Saison bei uns nicht so gut läuft - in den Vorjahren konnten sich unsere Talente stets vor den Weißenfelsern platzieren", sagte Pattloch. Auch hinsichtlich der Fans müsse man sich vor dem ehemaligen und wahrscheinlich auch zukünftigen Erstligisten nicht verstecken. Bei der Zuschauerresonanz in der aktuellen Pro-A-Liga- saison liegt Chemnitz zurzeit sogar um Haaresbreite vorn: Kamen zu den Niners-Heimpartien bisher durchschnittlich 2073 Besucher, waren es in Weißenfels 2065.

Am Samstagabend wird der MBC allerdings vorbeiziehen, denn zum Derby gegen Chemnitz werden mehr als 2500 Zuschauer erwartet. "Unsere beiden Fan-Busse sind voll. Bis zu 250 Anhänger werden das Team beim Spitzenreiter anfeuern", kündigte Pattloch an. Den Niners räumt er Außenseiterchancen ein. Denn: "Wir haben nichts zu verlieren, werden hoffentlich befreit aufspielen." Das allerdings ohne Daniel Mixich. Der Aufbauspieler, der schon am vergangenen Wochen- ende bei der 69:77-Niederlage in Paderborn fehlte, wird vier bis sechs Wochen ausfallen. "Er hat sich im Training einen Anriss des Syndesmosebandes im rechten Fuß zugezogen", berichtete Pattloch gestern.