Niners-Spieler Matthews: Der beliebte Dauerbrenner

Der US-Amerikaner bestreitet morgen mit der BV das nächste Spiel in der zweiten Basketballbundesliga. Im Gegensatz zu vielen Landsmännern ist er nun schon die dritte Saison beim selben Verein. Ein Mann hatte daran den größten Anteil.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 21.10.2016



Seine Rückkehr nach Chemnitz feierte der Verein als großen Erfolg. "Ich bin sehr glücklich, dass er wieder nach Chemnitz kommt", sagte Niners-Trainer Rodrigo Pastore im Sommer und ergänzte: "Er war in meinen Augen letzte Saison der beste Pointguard der gesamten Pro A und wird uns als Führungsspieler sowie Identifikationsfigur nächste Saison eine große Stütze sein." Die Rede ist von Virgil Matthews. Der 1,91 Meter große Aufbauspieler des Basketball-Zweitligisten BV Chemnitz hat sich für eine weitere Saison in Chemnitz entschieden. Anders als die meisten seiner Landsleute, die nach einer Saison weiterziehen, geht er nun schon in seine dritte Spielzeit beim selben Club.

Das hatte nicht nur den Verein, sondern auch die Fans gefreut. Sie hatten ihn vergangene Spielzeit zum MVP gewählt - zum wertvollsten Akteur der Niners. Bei einem Blick auf seine Daten überrascht das nicht. Vergangene Saison stand Matthews länger als jeder andere Spieler der zweiten Liga auf dem Feld (1073 Minuten), und gehörte mit durchschnittlich 12,6 Punkten 6,1 Rebounds pro Partie zu den stärksten Akteuren. Seit er 2014 nach Chemnitz gewechselt ist, hat er kein einziges Pflichtspiel verpasst - und das trotz einiger Verletzungen. Zum Ende der vergangenen Saison stand er trotz einer angebrochenen Leiste sowie einem Sehnenriss im Finger auf dem Feld. Die Verletzungen ließ er noch in Chemnitz operieren, danach erholte er sich in seiner Heimat Seattle und bei einem Sommerjob im Bundesstaat New York. Es habe eine Weile gedauert, bis er wieder genesen war, berichtet der 33-Jährige und ergänzt: "Ich fühle mich älter, aber nicht schlechter als in den vergangenen Spielzeiten."

Dazu dürften auch die Ergebnisse der ersten fünf Ligaspiele beigetragen haben. Die Niners sind mit vier Siegen gestartet, belegen aktuell den dritten Rang. Ein Grund dafür sei, dass die Mannschaft nicht wie in der vergangenen Saison einen neuen Trainer bekam und ein neues System einstudieren musste, sondern eingespielt sei. "Außerdem hat sich das Team verbessert. Wir haben einen noch ausgeglicheneren Kader als vergangenes Jahr", findet der US-Amerikaner.

Dass er wieder zu diesem Kader gehört, daran habe der Trainer großen Anteil. "Ich mag sein System und wie er trainieren lässt", sagt Matthews über Rodrigo Pastore. Als Pastore ihn für eine weitere Saison in Chemnitz haben wollte, habe er nicht lange überlegt. Für Außenstehende überraschend trägt aber nicht Matthews sondern Neuzugang Michael Fleischmann die Kapitänsbinde. Ein Problem sei das nicht für ihn, sagt der Publikumsliebling. "Ich bin nicht der typische Führungsspieler und Michael macht einen sehr guten Job als Kapitän."

Einen sehr guten Job müssen alle Chemnitzer Korbjäger morgen Abend machen, wenn es mit dem nächsten Heimsieg klappen soll. Mit den Baunach Young Pikes (ein Sieg, drei Niederlagen, Platz zwölf) kommt eine Wundertüte nach Chemnitz. Das Team ist so etwas wie die Talenteschmiede des deutschen Serienmeisters Bamberg. Mit gerade einmal 19 Jahren haben die Oberfranken den jüngsten Altersdurchschnitt der ganzen Liga. Einige Akteure, warnt Niners-Coach Pastore, haben aber schon Erfahrung mit dem Erstligisten Bamberg gesammelt, beispielsweise Aleksej Nikolic, der in bislang zwei Einsätzen für Baunach satte 44 Punkte erzielte. "Wir müssen uns überraschen lassen, mit welcher Aufstellung und Tagesform Baunach antreten wird", sagt Pastore. Seine Mannschaft müsse im Vergleich zum Sieg in Köln ihre Fehlerquote noch weiter minimieren, fordert der Trainer.

Niners gegen Baunach, morgen, um 19 Uhr, Hartmannhalle.