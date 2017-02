Niners-Spieler Ziegenhagen: "Das war ein großer Schritt nach vorn"

Die Chemnitzer Zweitliga-Basketballer haben zum ersten Mal in dieser Saison eines der drei Top-Teams der Liga besiegt. Der Trainer äußerte im Anschluss einen Wunsch.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 27.02.2017



Wie sich Ziele und Erwartungen ändern können: In der vergangenen Saison sicherten sich die Chemnitzer Zweitliga-Basketballer erst am letzten Spieltag die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde; nach vier Jahren zogen sie erstmals wieder in die Playoffs ein. In dieser Spielzeit haben die Chemnitzer Riesen dieses Ziel de facto am Samstagabend erreicht. Mit nun zehn Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz bei fünf ausstehenden Begegnungen ist ihnen die erneute Teilnahme an der Runde der besten acht Teams der Liga praktisch nicht mehr zu nehmen. Das spielte nach dem 80:66 (43:34)-Heimsieg gegen Kirchheim aber keine Rolle. Denn mit diesem Erfolg gelang den Niners noch etwas anderes: Der Sprung auf den dritten Tabellenplatz. "Das war ein großer Schritt nach vorne - den wir aber auch gehen mussten", sagte Malte Ziegenhagen, der mit 15 Punkten wesentlichen Anteil am starken Auftritt der Gastgeber hatte.

Wie groß dieser Schritt tatsächlich war, zeigt auch ein Blick auf die bisherigen Ergebnisse der Mannschaft von Rodrigo Pastore gegen Top-Teams der Liga. In vier Begegnungen gegen die besten drei - Mitteldeutscher BC, Crailsheim und Kirchheim - gingen die Sachsen vier Mal als Verlierer vom Feld. Bis eben zum fünften Duell mit der Spitzenmannschaft aus Kirchheim am Samstag.

An diesem Abend gingen die Niners vom Anpfiff weg hochkonzentriert zu Werke und erarbeiteten sich dank vieler gewonnener Rebounds und schneller Angriffe schon im ersten Viertel einen Sieben-Punkte-Vorsprung (19:12). Den bauten die Chemnitzer im zweiten Spielabschnitt auf neun Zähler aus. Für den Trainer zu wenig: "Ich habe in der Halbzeitpause zu meinen Spielern gesagt: ,Warum nur neun Punkte Vorsprung? Ihr spielt, als seid ihr um 20 Punkte besser als der Gegner'", berichtete Pastore nach der Partie.

Die Spieler ließen sich nicht lange bitten und enteilten den ersatzgeschwächten Gästen zum Teil auf 18 Punkte. Am Ende stand ein souveräner Erfolg mit 14 Punkten Vorsprung. "Wir sind sehr energisch aufgetreten. Uns hat gegen Kirchheim vor allem der Kampfgeist ausgezeichnet, der zuletzt vielleicht etwas gefehlt hat", meinte Ziegenhagen.

Das war nur eine Erklärung für den Erfolg. Eine weitere lieferte der Trainer der Gäste. "Chemnitz war in allen Belangen besser. Vor allem ihr Mannschaftsspiel hat überzeugt", sagte Michael Mai. So gelangen den Gastgebern 27 Assists, also Pässe, die direkt einen Korb-Treffer vorbereiten. Kirchheim schaffte das nur zwölf-mal. Diese Spielweise ist ganz nach dem Geschmack des Niners-Trainers. Der Argentinier bescheinigte seiner Mannschaft "eine Leistung auf höchstem Niveau": "Wir waren vielleicht in einigen Momenten zu leichtsinnig. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden", meinte Pastore.

Mit dem Heimsieg haben sich die Chemnitzer eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden sechs Partien - darunter das Nachholspiel gegen Nürnberg - erkämpft. Sollten sie den dritten Tabellenplatz halten, würden sie in den Playoffs auf einen schlechter platzierten Gegner treffen und zudem in den entscheidenden Partien Heimrecht genießen. Für den Trainer spielt das alles nach eigener Aussage keine Rolle. "Ich schau mir nicht mal unsere Leistungskurve an", sagte Pastore. Für ihn sei das Auftreten seiner Mannschaft wichtiger als die Tabellenplatzierung. "Und wir bestreiten jedes Spiel, als wäre es unser letztes in dieser Saison." Indes äußerte der Coach eine ungewöhnliche Bitte. Trotz dessen, dass die Hartmannhalle am Samstagabend mit 2000 Zuschauern gut gefüllt war, wünschte er sich noch mehr Besucher. "Ich hoffe auf eine volle Halle beim nächsten Heimspiel. Diese Mannschaft verdient das", sagte Pastore.

Wer dem Aufruf folgen will, muss sich aber etwas gedulden. Die Niners treten an den beiden kommenden Wochenenden auswärts an, erst in Paderborn, dann beim Spitzenreiter MBC. Das nächste Heimspiel steigt am 18. März. Dann ist mit Heidelberg (derzeit Rang fünf) das nächste Top-Team zu Gast.