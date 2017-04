Niners in den Playoffs: Auf Heimsieg folgt heftige Pleite

Die Chemnitzer Zweitliga-Basketballer mussten sich den Gladiators Trier auswärts deutlich geschlagen geben. Der harten Gangweise des Gegners kann der Chemnitzer Kapitän auch etwas Gutes abgewinnen.

Von BEnjamin Lummer

erschienen am 10.04.2017



Feinjustierungen und Anpassungen - das sind die Hauptaufgaben des Trainer-Teams der Niners in diesen Tagen. In der ersten Meisterschaftsrunde trifft der Chemnitzer Basketball-Zweitligist bis zu fünfmal auf den selben Gegner, die Mannschaft der Gladiators Trier. Die beiden Kontrahenten kennen sich also, wissen - auch aus den beiden Spielen in der Hauptrunde - um die Stärken und Schwächen des anderen. Wer sich durchsetzen will, muss sich von Spiel zu Spiel noch besser auf den Gegner einstellen. Und das gelang gestern den Rheinland-Pfälzern offenbar deutlich besser als den Sachsen.

Mit 48:64 (25:40) unterlag die Mannschaft von Rodrigo Pastore in Trier. Nach dem 76:70-Heimsieg im ersten Aufeinandertreffen am Freitagabend hat jedes Team also einen Sieg auf der Habenseite. Da drei Erfolge zum Weiterkommen nötig sind, steht bereits fest: Es finden mindestens vier Begegnungen statt.

In Trier fanden die Chemnitzer Korbjäger nur schwer ins Spiel und lagen schon frühzeitig deutlich zurück. Das änderte sich auch in der Folge nicht. Die heimstarken Gastgeber, die in eigener Halle nur drei von 16 Partien in dieser Saison verloren haben, bauten stattdessen ihren Vorsprung immer weiter aus. Bei den Niners lief kaum etwas zusammen: Nur jeder sechste Drei-Punkte-Versuch der Chemnitzer fand sein Ziel. Und auch an der Freiwurflinie fehlte die Konzentration: Nur zehn von 18 Versuchen wurden verwandelt.

Am Freitagabend hatte die Pastore-Truppe in einem wahren Krimi den ersten Sieg eingefahren. Dabei hatten die Chemnitzer vor allem in den ersten 15 Spielminuten große Probleme. Die Gäste attackierten die Chemnitzer frühzeitig über das gesamte Spielfeld, betrieben dabei hohen Laufaufwand und spielten mit viel Körpereinsatz. "Das war von Trier eigentlich nichts Neues. Aber wir konnten das, was wir vorhatten, anfangs nicht wie gewünscht umsetzen", sagt Co-Trainer Eiko Potthast. Folgerichtig lief sein Team vor 2013 frenetischen Zuschauern zeitweise einem Zehn-Punkte-Rückstand (18:28) hinterher, den es aber vor der Pause noch drehen konnte.

Ein starkes drittes Viertel bescherte den Sachsen dann einen eigentlich komfortablen Elf-Punkte-Vorsprung. "Wir haben aber ein paar Mal zu unkonzentriert gespielt, das hat Trier gut genutzt", beschreibt Kapitän Michael Fleischmann die letzten zehn Spielminuten der Partie: 32 Sekunden vor Schluss lagen die Niners plötzlich nur noch mit zwei Zählern in Führung, die Begegnung drohte zu kippen. "Wir haben aber den Kopf oben behalten und die entscheidenden Rebounds gewonnen", so Co-Trainer Potthast.

Kapitän Fleischmann sprach nach der Partie von einer "Energieleistung" und einem "wahnsinnig guten Kampf" der Niners. Die aggressive Spielweise der Gäste, die sich 30 Fouls leisteten (zehn mehr als Chemnitz), erklärte er so: "Das liegt an ihrer Taktik. Sie pressen über das ganze Feld, machen Feuer. Sie spielen körperbetont, aber nicht unsportlich. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen." In der Meisterschaftsrunde seien derart intensive Partien eher die Regel als die Ausnahme. Damit würden sich die Teams auch gegenseitig pushen. "Wenn Trier dann kratzt, dann kratzen wir eben ein bisschen mehr zurück." Am Mittwoch darf weitergekratzt werden.

Die dritte Partie der Meisterschaftsrunde gegen Trier steigt am Mittwochabend um 19.30 Uhr in der Hartmannhalle. Spiel vier findet am Samstag in Trier statt. Eine eventuelle fünfte Partie ist am Ostermontag um 17 Uhr in der Hartmannhalle angesetzt.