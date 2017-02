Niners lassen sich für siegreichen Doppel-Spieltag feiern

Der Zweitligist hat nach dem Erfolg am Freitagabend in Hanau gestern zu Hause gegen Hamburg nachgelegt. Das stellte auch einen Spieler zufrieden, der in Chemnitz seinen dritten Basketball- Frühling erlebt.

Von Mario Schmidt

Elf lautete am Wochenende die Glückszahl für die Chemnitzer Niners. Am Doppel-Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga gewannen sie am Freitagabend mit elf Punkten Vorsprung in Hanau (73:62) - und ließen gestern in der heimischen Hartmannhalle ein 77:66 gegen die Hamburg Towers folgen. Für die beiden Siege mit elf Zählern Differenz innerhalb von nur 42 Stunden wurde das Team vom Publikum minutenlang gefeiert.

Und die Kulisse konnte sich sehen lassen: 1737 Besucher waren trotz Ferienzeit gekommen. "Ich kann mich nicht erinnern, dass wir an einem Sonntag schon einmal so viele Zuschauer hatten", sagte Vereinssprecher Matthias Pattloch. Offensichtlich trug auch die Sonderaktion der Niners Früchte, bei der Studenten, Schüler und Azubis beim Kauf einer Eintrittskarte ein weiteres Ticket kostenlos dazu erhielten. Sie sahen eine Begegnung, in der die Chemnitzer Korbjäger zwar permanent in Führung lagen, sich aber bis tief ins letzte Viertel hinein nicht entscheidend absetzen konnten. "Wir haben gut zusammengespielt und in der Defensive solide gestanden. Ein bisschen hat es bei den Rebounds gehakt", resümierte Martin Seiferth. Auf ihn traf das nicht zu: Er selbst konnte acht zurückspringende Bälle sichern und zudem zehn Punkte erzielen.

Wie Seiferth berichtete, traf die Mannschaft nach dem Spiel in Hanau erst am Samstagfrüh gegen 3 Uhr in Chemnitz ein. Während der sehr kurzen Pause bis zum zweiten Match kam es darauf an, "gute Sachen zu essen", betonte der 26-Jährige. Er sei ein Reis-Fan. "Vor jedem Spiel esse ich Reis mit Curry - selbst gemacht", erzählte der 2,08 Meter große Berliner. Die sehr würzige Mahlzeit ist für ihn wohl der richtige Scharfmacher vor einer Partie.

Gut ernährt vor dem Duell mit den Hamburgern hatte sich offensichtlich auch "der alte Mann der Niners, der in Chemnitz seinen dritten Basketball-Frühling erlebt", wie es Klub-Sprecher Pattloch gestern Abend formulierte. Der amerikanische Routinier Virgil Matthews zeigte eine starke Vorstellung, gab sich aber zur anschließenden Presse- konferenz bescheiden. "In den vergangenen Wochen habe ich nicht so gut gespielt", sagte der 33-Jährige. Trainer Rodrigo Pastore habe ihn aufgefordert, auf dem Feld aggressiver aufzutreten, das Heft des Handelns an sich zu reißen und selbst den Abschluss zu suchen. "Das ist mir heute ganz gut gelungen", so Matthews, der zwölf Zähler beisteuern konnte.

Jetzt wollen sich die Niners konzentriert auf ein besonderes Spiel vorbereiten: Am nächsten Samstag treffen sie als Vierter der Tabelle auf die direkt vor ihnen platzierten Kirchheim Knights. Dann können die Chemnitzer das größte Manko ihrer bisher so starken Saison beseitigen: Dem Team ist es bisher noch nicht gelungen, einen auf den ersten drei Plätzen stehenden Kontrahenten zu bezwingen.

Die Pause bis zu dieser Partie beträgt zum Glück sechs Tage. "Heute gegen Hamburg habe ich zu Beginn schon gemerkt, dass das Freitag-Spiel noch in den Knochen steckt", berichtete Martin Seiferth. Doch während der Begegnung sei vor allem durch das Adrenalin nichts mehr zu spüren gewesen. "Wenn man einen gewissen Punkt überwunden hat, geht es wieder", sagte Seiferth.

Am Freitagabend hatten die Chemnitzer Korbjäger beim 73:62 (32:25)-Erfolg in Hanau vor allem mit einer bärenstarken Defensiv- leistung überzeugt. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge sollte endlich wieder etwas Zählbares herausspringen. Entsprechend motiviert gingen die Niners in die Partie. Ein 4:7-Rückstand wurde noch im ersten Viertel zur 16:10-Führung gedreht. Im weiteren Verlauf ließen die Sachsen nichts mehr anbrennen. "Das Team hat sehr konzentriert gespielt und überragend verteidigt", war Coach Pastore des Lobes voll. Er hoffte zugleich, dass seine Spieler gegen Hamburg an diesen Auftritt anknüpfen können - und wurde gestern zumindest vom Ergebnis her nicht enttäuscht.

Über die beiden Erfolge am Doppel-Spieltag freute sich auch ein ehrenamtlicher Mitstreiter des Zweitligisten ganz besonders. "Das ist ein schönes Geschenk zu meinem Geburtstag", sagte Schiedsrichter-Betreuer Anthony Scholz, der am Samstag sein 32. Lebensjahr vollendete. "Ich hatte vorher auf zwei Siege spekuliert. Jetzt wünsche ich mir, dass die Mannschaft das Playoff-Finale erreicht und dann in einer vollen Chemnitz-Arena spielt", fügte Scholz mit einem Schmunzeln hinzu.

Auf den Aufstieg in Liga eins sollten die Niners seiner Ansicht nach allerdings verzichten. "Dafür fehlt uns noch das nötige Kleingeld", nannte der 32-Jährige die Begründung dafür.