Niners verlieren Kampf auf Biegen und Brechen

Die Chemnitzer Zweit- liga-Basketballer haben sich im ersten Spiel des Jahres von den Rockets aus Erfurt in die Knie zwingen lassen. Eine sehr erfreuliche Nachricht gab es trotzdem.

Von Mario Schmidt

erschienen am 09.01.2017



Vor Spielbeginn schob sich Malte Ziegenhagen etwas in den Mund, das man sonst hauptsächlich vom Boxen kennt. Der 25-jährige Basketballer der Chemnitzer Niners verwendet einen Zahnschutz. "Gerade das heutige Spiel war sehr körper- betont. Da ist es wichtig, die Zähne zu schützen", sagte Ziegenhagen am Samstagabend nach der Partie gegen die Rockets aus Erfurt, die vor 2220 Zuschauern in der Hartmannhalle mit 62:71 (37:42) verloren ging. Der gebürtige Berliner weiß, wovon er spricht. "Ich habe in einem früheren Spiel mal eine draufgekriegt, dabei ist ein Stück Zahn abgebrochen. Seitdem verwende ich den Schutz", erklärte Ziegenhagen. Er habe keine Lust, als 30-Jähriger mit fünf herausgebrochenen "Beißerchen" herumzulaufen.

Er sei jedoch der Einzige im Team, der auf diese Methode zurückgreift. Am Samstagabend hätte aber jeder Akteur auf dem Feld gut daran getan, seine Zähne zu schützen. Die Begegnung zwischen den Niners und den Rockets wurde zum Kampf auf Biegen und Brechen - mit zum Teil grenzwertigen körperlichen Attacken. Vor allem die Thüringer gingen nicht zimperlich zu Werke. Für Malte Ziegenhagen war es letztlich aber die fehlende Treffsicherheit der Gastgeber, die zur Heim- niederlage führte. "Es haperte bei den Dreiern. Mehr muss man dazu nicht sagen", bemerkte der 1,94 Meter große Korbjäger.

Ein Blick auf die Statistik gab ihm Recht. Während die Thüringer 8 von 19 Würfen jenseits der Drei-Punkt-Linie versenkten, trafen die Niners nur 4 von 21. Auch Ziegenhagen verzweifelte fast. "Schon mein erster Dreier-Wurf hat sich super angefühlt, doch der Ball fiel nicht rein. Wenn man nicht trifft, kann man auch nicht gewinnen", brachte der Berliner die Dinge auf einen ein- fachen Nenner. Nach zuvor sechs Siegen in Folge werde diese Heimschlappe die Mannschaft nicht aus der Fassung bringen, betonte Ziegenhagen. "Für uns bleibt die Erste Liga auf jeden Fall ein Thema. Dadurch ist der Druck etwas höher geworden, was aber nicht die Ursache für die heutige Niederlage war."

Schon im ersten Viertel lieferten sich beide Teams einen heißen Kampf. Mit einem 22:21 für Chemnitz ging es in die kurze Pause. Der zweite Spielabschnitt sah die Erfurter vorn. Ihre 42:37-Führung zur Pause musste nicht viel bedeuten. "Fünf Punkte sind im Basketball gar nichts", rief Hallensprecher Matthias Pattloch ins Mikrofon. Wie wahr: Mit den lautstarken Anhängern im Rücken, die Niners-Trainer Rodrigo Pastore später als die besten Fans der Liga bezeichnete, arbeiteten sich die Gastgeber heran - und vorbei: 54:52-Führung nach dem dritten Viertel!

Doch die Rockets bewiesen in der "Hartmannhölle" Nerven wie Drahtseile. Auf ihre erneute Führung hatten die Hausherren keine Antwort mehr. "Wir sind dann im Kopf nicht mehr frei gewesen", resümierte Jonas Richter. Aus Sicht des 19-jährigen Ausnahmetalents lag die Niederlage nicht nur in der schwachen Dreier-Quote begründet. "Es ist viel zusammengekommen. Dazu gehörte auch, dass einige Foul-Pfiffe gegen uns nicht ganz nachvollziehbar waren", sagte Richter.

Am Rande des Jahresauftakt-Spiels wurde bekannt, dass der Youngster seinen Vertrag bei den Niners vor wenigen Tagen um ein Jahr bis 2018 verlängert hat. "Ich fühle mich hier wohl, bin mit dem Trainer zufrieden, und die Fans mögen mich", begründete der Chemnitzer seine Entscheidung. Für die Verhandlungen mit dem Verein habe er sich einen Agenten gesucht. "Die Entscheidung, bei den Niners zu verlängern, habe ich auch mit meinen Eltern und mit meiner Freundin besprochen", so Richter. Auf die Frage, ob es konkrete Angebote anderer Klubs gab, antwortete er: "Davon weiß ich nichts. Die wären bei dem Agenten eingegangen. Ich arbeite aber erst eine Woche mit ihm zusammen."

Ihm sei wichtig gewesen, den Kontrakt in Chemnitz erst mal nur für ein weiteres Jahr zu verlängern. "Ich weiß noch nicht, wie es mit dem Studium weitergeht. Eine Rolle spielt auch, ob Rodrigo Pastore dann noch Trainer ist", sagte Richter, der unter den Fittichen des Argentiniers einen enormen Leistungssprung vollzogen hat. Ob der neue Vertrag auch die Erstattung von Kosten für Zahnbehandlungen vorsieht, ist nicht bekannt. Im Gegensatz zu seinem Mannschaftskollegen Malte Ziegenhagen hat Jonas Richter keine Angst um seine Zähne, wie er am Samstagabend erklärte. Er ist sich aber offenbar bewusst, dass diese Sorglosigkeit ein Fehler sein könnte. "Wahrscheinlich benutze ich erst einen Zahnschutz, wenn es schon zu spät ist", bemerkte Richter.