Sorgen und Hoffnungen eines CFC-Fans

Michael Kolditz, Betreiber der Fußball-Kneipe "Zur Südkurve" in Bernsdorf, ist dem Club seit 1967 eng verbunden. Die Finanzkrise des Vereins macht auch ihm zu schaffen, wobei ihm zumindest ein Verantwortlicher leid tut.

Es sei vom Zeitpunkt her reiner Zufall gewesen, passte aber wie die Faust aufs Auge: An dem Tag, als Michael Kolditz in Bernsdorf seine Kneipe "Zur Südkurve" offiziell eröffnete, feierte ganz Fußball-Chemnitz eine große Party. Es war der 6. Juni 1999: Mit einem 2:0 im Relegations-Rückspiel gegen Osnabrück kehrte der CFC in die 2. Bundesliga zurück. "Ich habe danach Blut und Wasser geschwitzt. In meiner Lokalität war ein Riesen- andrang - keiner konnte umfallen, weil es wie in einer Sardinenbüchse zuging", erinnert sich Kolditz. Seit 1967 ist er eng mit dem Club verbunden. Sein erstes Spiel war eine Heimpartie des FCK im Oktober jenes Jahres gegen Union Berlin. "Nach 0:2-Pausenrückstand haben wir noch 3:2 gewonnen. Klaus Kreul und zweimal Manfred Lienemann waren die Torschützen", berichtet der gebürtige Karl-Marx-Städter.

Wer wie er seit mehreren Jahrzehnten zum harten Kern der himmelblauen Anhängerschaft gehört, geht mit seinem Verein durch Dick und Dünn, jubelt und leidet mit, ist emotional bei der Sache. Entsprechend aufgewühlt ist der heute 59-Jährige immer noch, wenn die Finanzkrise des CFC zur Sprache kommt. "Das war ein Schock, als die Zahlen bekannt wurden. Bei solchen Summen wird es einem himmelangst", gesteht Kolditz. Für ihn stehe fest: Die Misere muss gründlich aufgearbeitet werden, und es müssen Konsequenzen gezogen werden - bei grobem Fehlverhalten Einzelner auch personelle. "Das sollte jedoch geschehen, ohne auf dem Rathausplatz eine Guillotine aufzustellen", bemerkt der langjährige CFC-Fan.

Im Klartext: Kolditz gefällt ganz und gar nicht, wie ehrenamtliche Funktionäre des Drittligisten respektlos behandelt und zum Teil heruntergeputzt werden. "Mir tut vor allem leid, wie auf Vorstands-Chef Mathias Hänel herumgehackt wird", sagt der Fankneipen-Betreiber. Hänel habe sich in den vergangenen zehn Jahren seiner Amtszeit stark für den CFC engagiert. "Er hat für die finanzielle Gesundung des Clubs gesorgt und sich große Verdienste beim Stadionbau erworben", betont Kolditz. Deshalb sei er sehr dafür, dass der Chefarzt auch in Zukunft eine führende Funktion bei den Himmelblauen ausübt. Hänel selbst will sich dazu nicht weiter äußern. Auf Anfrage erklärte der 52-Jährige lediglich: "Für den Aufsichtsrat werde ich nicht kandidieren - und für andere Gremien kann man laut Satzung nicht kandidieren."

An der öffentlichen Debatte zur CFC-Krise in den vergangenen Wochen hat Michael Kolditz gestört, "dass die Schlaumeier und Besserwisser aus ihren Löchern gekrochen kamen - nach dem Motto: Ich habe doch immer schon gewusst, dass etwas schiefgeht." Zudem regt sich Kolditz über die seiner Ansicht nach unakzeptablen Meinungen auf, dass für die Sanierung von Schulen und Kindergärten kein Geld vorhanden sei, für ein neues Fußball-Stadion aber schon. "Als ob der CFC daran Schuld wäre, wenn sich in einer Kita Schimmelpilz an der Wand bildet. Das sind doch zwei völlig verschiedene Geld- Töpfe", argumentiert Kolditz. Er ist im Übrigen stolzer Großvater und hat seinen Enkelsohn Niklas schon kurz nach dessen Geburt vor reichlich einem Jahr als CFC-Mitglied angemeldet.

Auch der Wirt aus der "Südkurve" sieht der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montagabend in der Messehalle mit der Wahl des neuen Aufsichtsrates gespannt entgegen. "Ich finde es okay, dass Vertreter von Versorger Eins in die Gremien gehen, weil das Unternehmen die Zahlen beim Club kontrolliert", sagt Kolditz. Doch es sei unbedingt notwendig, dass auch Personen mit viel Herz für den Fußball und den CFC Führungs- positionen übernehmen. "Ich wünsche mir zum Beispiel auch ehe- malige Spieler als Aufsichtsrats- oder Vorstandsmitglieder", betont Kolditz, der auf eine ähnlich sachliche Mitgliederversammlung wie im Dezember hofft.

Werden die Himmelblauen ihre schwere Krise überstehen? Der "Südkurven"-Wirt zieht die Stirn in Falten. "Ich bin kein Wahrsager. Aber vielleicht haben wir im Mai etwas zu feiern", sagt Kolditz. Mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga und den damit verbundenen, fast zehnmal so hohen Fernsehgeldern wäre der Club aus dem Gröbsten raus, ist das Fan-Urgestein überzeugt. Und in seiner Lokalität würde es dann wohl wieder wie in einer Sardinenbüchse zugehen.