USA-Reise, Training, Fortbildung - Niners im Weihnachtsurlaub

Nach dem Kantersieg gegen Dresden gehen Spieler und Trainer des Basketball-Zweitligisten in eine freie Woche. Aber auch in der spielt Basketball bei fast allen eine Rolle.

Von Benjamin Lummer und Sebastian Siebertz

erschienen am 20.12.2016



Geschenke haben sich die Chemnitzer Zweitliga-Basketballer in diesem Jahr selbst gemacht. Mit einem Kantersieg im Sachsenderby schlossen die Niners die Hinrunde ab. Und das vor knapp 5200 Zuschauern - Saisonbestwert in der Zweiten Liga und zweithöchster Wert bei einem Basketball-Spiel in Chemnitz bislang. Zudem geht die Mannschaft von Rodrigo Pastore als starker Tabellenvierter in die Pause. Da kann Weihnachten kommen.

Pastore entlässt seine Spieler in einen Kurzurlaub bis Mitte nächster Woche. Der ist auch bitter nötig, sagt Daniel Mixich: "Ich muss die Hinrunde erst einmal sacken lassen, brauche zwei Tage Pause." Am Samstagabend in der Messe wurde der 19-Jährige von zahlreichen Freunden aus seiner Heimatstadt Berlin angefeuert. Mit ihnen reiste er anschließend in die Hauptstadt, wo er im Kreis der Familie Weihnachten verbringt. An den Feiertagen kommen dabei vor allem rumänische Gerichte mit Hähnchen auf den Tisch, sagt Mixich, dessen Eltern aus dem Land am Schwarzen Meer stammen. "Aber ums Kochen kümmert sich die Mama. Ich bereite eher den Tisch vor."

Auch Martin Seiferth ist auf Berlin-Urlaub. "Wir feiern in Familie, mit Eltern, Großeltern und meinem Bruder." Ganz aus dem Kopf ist Basketball aber auch über die Feiertage nicht. "Ich werde mich mit Laufen und Krafttraining fit halten", sagt der 2,08 Meter große Basketballer.

Noch einen Schritt weiter geht sein US-amerikanischer Teamkollege Chris Carter. Der Sommer-Neu- zugang bleibt in der einwöchigen Pause in Chemnitz. "Auf dem Plan steht individuelles Training mit dem Coach", verrät Carter. Er wolle beim Rückrundenstart Anfang Januar (siehe Kasten) in bestmöglicher Verfassung sein. An Heiligabend werde er in die Chemnitzer Innenstadt laufen, um "gut essen zu gehen". Sein Favorit sei ein Restaurant mit vorrangig italienischen Gerichten, sagt Carter.

Was das Fit-Halten über die Feiertage betrifft, geht der Kapitän mit gutem Beispiel voran. Gemeinsam mit seiner Familie reist Michael Fleischmann nach Braunschweig, der Heimatregion seiner Frau. Für den derzeitigen Erstligisten aus der Stadt ging er einst selbst auf Korbjagd, kennt daher noch einige Trainer und wird in den kommenden Tagen Übungseinheiten mit den Niedersachsen bestreiten. "Mit dem Training geht man den kleinen Wehwehchen aus dem Weg. Wenn man sofort aufhört zu trainieren, ist das gefährlich", sagt Fleischmann.

Für einen Kurz-Trip in seine Heimat nutzt stattdessen Virgil Matthews die einwöchige Pause. Der US-Amerikaner, der am Samstag seinen 1000. Punkt für die Niners erzielte und damit zu den sechs besten Niners-Werfern in der Zweiten Liga zählt, fliegt in die USA - und das am 24. Dezember. "Aber wir feiern ja erst am 25. Dezember", sagt der 33-Jährige. In der Heimat kämen alle Familienmitglieder zusammen, bis hin zu Onkel und Tanten. "Ich habe eine ziemlich große Familie", berichtet Matthews. Sind alle da, werden die Geschenke geöffnet und danach gegessen, schildert der Senior in den Reihen der Niners. "Und dabei schauen wir Basketball."

Und der Coach? Abhängen und entspannen sind nicht das Ding von Rodrigo Pastore. Der akribische und ehrgeizige Argentinier trainiert mit einigen dagebliebenen Sportlern individuell. Und er werde durch Deutschland reisen, kündigt der 44-Jährige an. Aber nicht etwa, um sich Städte anzuschauen, sondern um sich fortzubilden. "Ich werde einige der besten Trainer des Landes treffen und mich mit ihnen aus- tauschen", sagt Pastore. Heiligabend verbringe er dann aber doch im Kreis der Familie seiner deutschen Frau. Spielt er den Weihnachtsmann? Pastore lacht. In seiner Heimat Argentinien sei er tatsächlich ab und an als Santa Claus aufgetreten. Sollte er das in Deutschland wiederholen, sei aber leider sehr schnell klar, wer in dem roten Mantel steckt, sagt Pastore, der Deutsch mit starkem Akzent spricht. "Und es geht ja nicht, dass ein Weihnachtsmann die ganze Zeit nichts sagt."