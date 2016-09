Warum ein junger StÃ¼rmer von Schalke zum CFC zurÃ¼ckkehrt

Warum ein junger Stürmer von Schalke zum CFC zurückkehrt

Björn Trinks hat zwei Jahre beim Bundesliga-Traditionsklub in Gelsenkirchen sein Fußball-Glück gesucht. Dass er es nicht fand, hat längst nicht nur sportliche Gründe.

Von Mario Schmidt

erschienen am 17.09.2016



Er ist ein fröhlicher junger Mann, der zufrieden mit sich und der Welt wirkt. Dabei müsste Björn Trinks eigentlich enttäuscht sein. Der Nachwuchsstürmer hat zwei Jahre beim FC Schalke 04 hinter sich. In Gelsenkirchen konnte er in die Welt der Fußball-Bundesliga hineinschnuppern. Sein Glück fand er dort jedoch nicht: In diesem Sommer heuerte der 17-Jährige wieder beim Chemnitzer FC an. "Ich habe mich gefreut, dass es zurückgeht und will mich jetzt hier etablieren", sagt der gebürtige Werdauer.

Er war erst vier Jahre alt, als er bei Traktor Neukirchen in der Nähe von Zwickau mit dem Fußballspielen begann. Über den FSV Zwickau kam er 2010 zum CFC. Gleich zu Beginn seiner Chemnitzer Zeit erlebte Björn Trinks, wie steinig der Weg eines Sportlers sein kann. "Es lief schlecht. Ich bin eine Saison lang ausgefallen", sagt er im Rückblick. Er hatte Pfeiffersches Drüsenfieber. "Danach habe ich zu früh wieder angefangen. Die Blutwerte stimmten nicht", berichtet der junge Fußballer. Erst ab 2011 konnte er richtig loslegen - und schaffte in der Winterpause 2013/14 eine Art Durchbruch. "Ich bin vorzeitig in die B-Junioren-Mannschaft gerückt und habe dort in der Rückrunde durchgespielt", erzählt Björn Trinks. Er habe sich damals fest vorgenommen, Profi zu werden, egal, bei welchem Verein.

Inzwischen waren Späher aus Bundesliga-Klubs auf ihn aufmerksam geworden. "Scouts von Bayern München und vom VfL Wolfsburg haben mit meiner Mutter geredet", sagt Björn Trinks. Er sei aber gedanklich schon so gut wie bei Werder Bremen gewesen. "Ich bin Bremen-Fan und damals auch dorthin gefahren. Der Verein wollte mich", so Trinks. Doch es habe keinen freien Internatsplatz gegeben. "Mein Berater hatte vorher schon mit dem FC Schalke 04 Kontakt aufgenommen. Am Ende der Saison 2013/14 bin ich nach Gelsenkirchen gefahren", berichtet der 17-Jährige.

Man habe ihm dort das Vereinsgelände gezeigt. "Für mich hat alles gestimmt, ich war beeindruckt", sagt Trinks. Der CFC habe versucht, ihn zu halten. Ulf Mehlhorn, jetziger Co-Trainer der Profis und früherer U-15-Coach von Trinks, habe ein langes Gespräch mit ihm geführt. Doch der junge Stürmer war nicht umzustimmen. "Es wäre mir schwer gefallen, den CFC-Verantwortlichen zu sagen, dass ich gehe. Das hat dann mein Berater übernommen", bemerkt Trinks. Zu Hause habe ihm niemand hineingeredet. "Das stimmt. Ich habe ihm die Entscheidung selbst überlassen", sagt seine Mutter Diana Trinks. Sie habe vermeiden wollen, dass der Sohn ihr später Vorwürfe macht, weil sie ihn nicht zu dem Bundesliga-Club gehen ließ und ihm damit vielleicht eine Chance verbaute.

So wechselte der 15-jährige Björn zu den Königsblauen. "Ich hatte dort einen sehr guten Einstieg", sagt der Offensivspieler. Er wurde im U-16-Team der Schalker aufgestellt und erzielte gleich in der zweiten Partie einen Treffer. Seine Freude währte jedoch nur kurz. "Im dritten Spiel bekam ich Herzrasen und musste ins Krankenhaus gebracht werden", berichtet Trinks. Es habe sich um eine Virusinfektion gehandelt. Wie schon ein paar Jahre zuvor in Chemnitz kehrte er zu früh auf den Platz zurück. "Ich hatte mich noch nicht so gut gefühlt, aber für uns stand ein wichtiges Spiel gegen Bochum an", sagt das Nachwuchs- talent. Er biss auf die Zähne, habe den Platz aber vorzeitig verlassen müssen. "Ich bekam keine Luft mehr und hatte danach 40 Grad Fieber", erzählt Trinks. Die Folge war eine halbjährige Pause, die ihn weit zurückwarf. "Ich durfte nicht mal laufen", sagt er rückblickend.

Schon im Sommer 2015 habe er überlegt, ob er Schalke verlassen sollte. "Doch ich wollte mich durchbeißen, obwohl ich oft auch starkes Heimweh hatte", gesteht Björn Trinks. Das zweite Jahr bei den "Knappen" sei dann deutlich besser verlaufen. Der Sachse spielte in der B-Junioren-Bundesliga gegen Teams wie Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. "Ich hatte 16 oder 17 Ein- sätze, habe zwei Tore geschossen und mehrere vorbereitet", berichtet Trinks. Sein Problem: Er konnte sich nicht in Gelsenkirchen einleben. "Mir hat die Stadt nicht gefallen, und auch mit den Menschen bin ich nicht richtig klargekommen, obwohl sie keinesfalls unfreundlich sind", sagt der 17-Jährige.

Er wollte zurück in die Heimat- region und sei froh gewesen, als er beim CFC mit offenen Armen empfangen wurde. Trinks weiß, dass er jetzt als A-Junior hart an sich arbeiten muss. "Welche Perspektive er hat, gibt er selbst vor. Nach zwei Jahren ohne durchgängige Wettkampfpraxis hat Björn viel auf- zuholen, vor allem in athletischer Hinsicht", erklärt Trainer Kay-Uwe Jendrossek. Als verlorene Zeit sieht Björn Trinks die beiden Jahre auf Schalke dennoch nicht. "Das war sehr lehrreich. Ich bin gereift und nehme viele Erfahrungen mit", sagt Trinks. Seine Mutter sieht das genauso. "Vor allem aber ist es schön, ihn wieder in der Nähe zu haben", betont Diana Trinks, die in Crimmitschau wohnt.

Punktspiel Die A-Junioren des CFC empfangen heute um 12 Uhr im Sportforum den Halleschen FC.