Weltmeister mit dem letzten Pfeil

In einem Herzschlag-Finale hat sich der Chemnitzer Bogensportler Udo Schriefers Gold gesichert. Indes überraschte sich seine Teamkameradin Astrid Arlt bei der WM selbst.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 08.04.2017



Es war vor zehn Jahren, als der Chemnitzer Udo Schriefers bei einem Mittelalter-Fest auf der Burg Rabenstein Pfeil und Bogen in die Hand nahm und Ersteren abschoss. Ein Schuss mit Folgen. "Damals habe ich mich mit dem Sport infiziert", sagt der 53-Jährige. Den einfachen Holzbogen hat er mittlerweile gegen ein rund 1500 Euro teures Hightech-Gerät eingetauscht. Statt an der Burg Rabenstein schießt Schriefersauf dem Gelände des Bogensportclubs Chemnitz-Rabenstein. Und ein blutiger Anfänger ist der Kaufmann schon lange nicht mehr. In der Klasse für Breitensportler ist er in den vergangenen Jahren bereits Deutscher und Europameister geworden. Nun hat er sich auch bei der Weltmeisterschaft in der Halle in Rumänien die Krone aufgesetzt.

Dabei seien die Voraussetzungen alles andere als optimal gewesen, berichtet Schriefers. Mit fünf Trainingseinheiten pro Woche hatte er sich auf den Höhepunkt vorbereitet. Eine Woche vor der WM stand die Deutsche Meisterschaft auf dem Programm. Die gewann der Chemnitzer zwar. "Aber mit einem Ergebnis, mit dem ich mich nicht bei der WM hätte blicken lassen dürfen." Dann kam auch noch eine Erkältung dazu. Schriefers reiste dennoch in die Karpaten. Drei Wettkampf- tage standen auf dem Programm. Es galt, aus 18 Metern Entfernung eine Scheibe mit einem Durchmesser von rund 40 Zentimetern zu treffen. Nach zwei Tagen habe er hinter seinem Hauptkonkurrenten aus England gelegen. Den Rückstand glich er am letzten Tag aus, es lief auf ein Remis samt Stechen hinaus. "Vor dem letzten Durchgang habe ich dann einen Rausch bekommen. Wenn das passiert, schieße ich wie eine Maschine", schildert der Chemnitzer. Mit dem allerletzten Pfeil setzte sich Schriefers vor den Engländer. "Und das nach 176 Schüssen in drei Tagen. Ich war überwältigt."

Ähnlich erging es seiner Teamkameradin Astrid Arlt, die mit ihm nach Rumänien gereist war. Die 49-Jährige hatte 2016 die Europameisterschaft in der Klasse für Breitensportler gewonnen. "Für die WM hatte ich mir vorgenommen, die Konkurrentin aus Schottland hinter mir zu lassen." Das gelang: Die Schottin musste ich mit Rang drei begnügen, Arlt wurde hinter einer Engländerin Vize-Weltmeister. "Das hat mich schon überrascht."

Sie hatte erst vor eineinhalb Jahren mit dem Bogensport im 200 Mitglieder zählenden Verein in Rabenstein begonnen. "Früher habe ich viel Volleyball gespielt. Damit musste ich wegen einer Verletzung aufhören und habe dann eine Sportart gesucht, bei der ich meine Knie nicht belasten muss", sagt Arlt. Die fand sie im Bogenschießen, das sie nun zweimal wöchentlich betreibt. Bei dem Sport komme es auf Kraft in den Armen, Konzentration und Routine an. "Bei der WM standen die Konkurrentinnen beim Schießen direkt neben mir. Das muss man ausblenden können." Für die WM nahm sich die Chemnitzerin Urlaub, auch die Kosten musste sie selbst tragen. Dass sie sich so für ihr Hobby einsetzt, habe ihre Familie akzeptiert, sagt Arlt. "Das kennt sie schon aus meiner Volleyball-Zeit. Bei mir gilt: Ganz oder gar nicht."