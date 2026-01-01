Der Freie Presse Osterkalender 2026
Nehmen Sie teil am großen Ostergewinnspiel 2026 auf freiepresse.de! Vom 01. bis zum 07. April öffnet sich täglich ein neues Osternest unseres digitalen Osterkalenders – hinter jedem verbirgt sich Ihre Chance auf hochwertige Preise und spannende Überraschungen.
Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Osterzeit voller Spiel, Spaß und attraktiver Gewinne. Die Teilnahme ist einfach und selbstverständlich kostenlos – testen Sie Ihr Glück und sichern Sie sich jeden Tag erneut die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen.
Lust auf weitere Gewinnspiele? Beim Osterkalender von BLICK.de erwarten Sie jeden Tag weitere tolle Gewinnchancen!