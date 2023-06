Kompositorische Kuriositäten zur Abendmusik

In der nächsten Abendmusik an den Silbermann-Orgeln des Freiberger Doms ist am Donnerstag, 19.30 Uhr Domkantor Albrecht Koch zu erleben. "Im Spiegel" ist sein Programm überschrieben, das mit ungewöhnlichen Werken aufwartet, die Silbermanns barocke Instrumente teilweise ungewohnt in klangliche Szene setzen. So erklingen von Arvo Pärt das Stück Spiegel im Spiegel für Orgel und Werke von Johann Sebastian Bach: zwei der Spiegelfugen aus der Kunst der Fuge oder der Krebskanon aus dem Musikalischem Opfer, der von vorne wie von hinten gespielt gleich klingt - Kompositorische Kuriositäten, die die Meisterschaft von Komponisten wie Bach widerspiegeln. Abgerundet wird der Abend durch Musik des Bach-Vorgängers Johann Kuhnau sowie von Robert Schumann. Karten zu 9, ermäßigt 7 Euro können im Vorverkauf an allen Konzertkassen erworben werden. (fp)