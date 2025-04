Holiday on Ice in Zwickau

Holiday on Ice 2024 in Zwickau

Holiday on Ice ist eine Eisshow, die seit 1943 jährlich auf Tour geht und mittlerweile mehrere Millionen Menschen weltweit begeistert. Die Show 2024 trägt den Namen "No Limits" und findet vom 15. bis zum 18. Februar 2024 in der Stadthalle Zwickau statt. Hier erfahren Sie alles zur Show, den Vorstellungen und dem Ticketverkauf.



Foto: Holiday on Ice/Rico Ploeg