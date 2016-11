Größeres Kaufhaus am Stadthallenpark - Das sagen die Chemnitzer

Umfrage: Die Industrie- und Handelskammer fordert mehr Einzelhandelsfläche im Zentrum und ein größeres Gebäude an der Grünanlage, als die Stadt bislang plant

"Grundstücke bringen der Stadt Geld"

Rainer Streller (81): Der Park lebt genauso wie die Allee auf der Reichenhainer Straße vom Grün. Für mich sind das Zentren der Erholung. Das würde durch solche Baumaßnahmen weniger. Insofern sehe ich einen Bau an der Straße der Nationen etwas kritisch. Aber ich weiß auch, dass solche Grundstücke für die Stadt viel Geld bringen - es hat also zwei Seiten. Und natürlich braucht die Innenstadt Handel. Aber ob dafür ein Neubau notwendig ist - ich weiß es nicht. In meinem Alter besuche ich die Innenstadt nicht mehr so oft wie junge Leute.

"Einen Neubau fände ich unästhetisch"

Carola Meyer (45): Ein Neubau ander Straße der Nationen - das fände ich wirklich unästhetisch. Der offene Blick, den man vom Rawema-Haus auf den Stadthallenpark hat, würde dann verloren gehen. Auch die Blumenbeete würde das ja betreffen. Die sind doch so wunderschön. Nein, wenn alles zugebaut ist, sieht das nicht besonders gut aus. Das kommt mir eher vor wie so eine Allee aus DDR-Zeiten. Es gibt doch in der Innenstadt genug leere Räume. Noch mehr Verkaufsfläche mit einem neuen Gebäude zu schaffen, ist doch Unsinn.

"Chemnitz hat genug Einkaufscenter"

Max Rasselnbruch (22): Ich weiß nicht sehr viel über die Planung, die mit einem Bau am Stadthallenpark verbunden ist. Aber ich denke, Chemnitz hat genug Einkaufscenter. Ich wäre jedenfalls gegen einen Eingriff in den Park. Das würde das System der Anlage auseinanderreißen. Ich kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen. Es wäre mir einfach eine zu starke Veränderung. Aber ich muss auch ehrlich zugeben: Für ein richtiges Urteil müsste ich mich mit dem Für und Wider eines Baus auch erst einmal intensiv beschäftigen.

"Könnte mir flaches Gebäude vorstellen"

Petra Mosig (62): Ich finde den Park gut so, wie er ist; man hat eine freie Sicht auf das Gelände. Es ist wie eine Oase und ich verbringe hier gerne meine Mittagspausen. Was einen Bau an der Straße der Nationen betrifft, der noch höher ist als die Variante, die die Stadt vorschlägt, bin ich skeptisch. Ein angepasstes, flaches Gebäude mit zwei oder drei Etagen könnte ich mir durchaus vorstellen. Nur nicht einen sechsstöckigen Klotz - das wäre wie eine Mauer um diesen Platz. Das Stadtzentrum ist ja bereits ein Konglomerat aus unterschiedlichsten Häusern.

"Das Flair würde verloren gehen"

Maria Donath (21): Ich gehe gerne und öfters in den Stadthallenpark, wenn ich für meine Uni-Veranstaltungen Ausarbeitungen anfertigen muss. Ich glaube, bei einem Neubau würde das Flair des Parks irgendwie verloren gehen. Das erinnert mich ein wenig an die Prager Straße in Dresden. Das schöne Grün der Anlage ist dann weg. Der Stadthallenpark lebt aber auch oder vor allem von seinem Charme. Außerdem gibt es meiner Meinung nach genug Gebäude ringsum, die leer stehen und die man für Büros und Handel nutzen kann.

"Man schafft damit mehr Konkurrenz"

Peter Müller (63): Ich verstehe die IHK nicht, die doch eigentlich die Interessen der Händler vertritt. Mit einem weiteren Bau und mehr Verkaufsfläche schafft man doch auch mehr Konkurrenz für die derzeitigen Händler. Ich bin nicht prinzipiell gegen ein neues Gebäude, würde aber die kleine Variante bevorzugen. In Jena, wo ich viele Jahre gewohnt habe, gibt es schon lange eine Debatte zur Wiederbelebung des Eichplatzes. Da fanden Bürgerbefragungen statt. Das finde ich gut. Allerdings müssen die Ergebnisse auch verbindlich umgesetzt werden. (cmey)