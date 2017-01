"Mit Grün allein gibt es keine Belebung"

Bürgermeister Michael Stötzer über die Notwendigkeit der Bebauung des Stadthallenparks, den Denkmalschutz und die Argumente der Kritiker

erschienen am 01.02.2017



Kaum ein Thema ist in Chemnitz in den zurückliegenden Monaten so kontrovers diskutiert worden wie die von Stadtplanern und der Industrie- und Handelskammer geforderte Randbebauung des Stadthallenparks. Im "Freie Presse"-Interview äußert sich Baubürgermeister Michael Stötzer (Bündnis 90/Die Grünen) zu den Plänen. Swen Uhlig sprach mit ihm.

Herr Stötzer, warum ist es so wichtig, an der Straße der Nationen den Rand des Stadthallenparks zu bebauen?

Michael Stötzer: Die Bebauung kann dazu beitragen, die Straße der Nationen wieder zu einer Hauptlauflage oder auch anders gesagt zu einer Flaniermeile zu entwickeln. Es ist nur ein Baustein, aber es wäre ein wichtiger Baustein. Wir sollten den Teil der Straße der Nationen, der sich an die Kreuzung Brückenstraße anschließt, besser an den Innenstadtkern anbinden. Bisher ist das eher ein vergessener Bereich, der Einzelhandel dort ist nicht besonders gut frequentiert. Ein Neubau am Rand des Stadthallenpark würde es unterstützen, mehr Passanten auf die Straße der Nationen zu bekommen. Das wird die Innenstadt bis zum Opernhaus lebendiger machen.

Die Brückenstraße gilt heute als Barriere. Es gibt Pläne, die Anzahl der Fahrbahnen zu reduzieren und auch Bäume zu pflanzen. Warum reicht das nicht aus, um die trennende Wirkung der Straße zu vermindern und mehr Passanten in Richtung Oper zu bekommen?

Nur mit Grün allein wird es keine Belebung geben. Chemnitz hat eine Innenstadt mit vielen Grünflächen und Parks. Sicher, mehr Grün kann die Aufenthaltsqualität verbessern, aber Grün allein schafft nicht mehr Frequenz. Die Leute haben wenige Gründe, die Brückenstraße zu überqueren, weil es auf der anderen Seite kaum Angebote gibt, zu wenige attraktive Geschäfte zum Beispiel.

Warum muss die Innenstadt immer nur mit neuen Einzelhandelsstandorten entwickelt werden?

Das muss es gar nicht. Es können ebenso kulturelle Angebote sein, Gastronomie, Restaurants und Cafés beispielsweise. Eine Innenstadt ist ja kein Einkaufszentrum. Wenn wir im Sommer gemeinsam mit der Stadthalle den Park auch für Veranstaltungen nutzen wollen, dann wäre es sogar gut, dass es in den neuen Gebäuden auch kulturelle An- gebote geben könnte. Eine Mischnutzung macht ein Stadtzentrum aus.

Und dennoch ist immer wieder von neuen Geschäften die Rede. Die Industrie- und Handelskammer fordert für die Innenstadt mehr "vermarktbare Verkaufsflächengrößen und -zuschnitte".

Es ist richtig, Chemnitz hat in der Innernstadt noch zu wenig Einzelhandelsfläche. Wir reden hier von ca. 10.000 Quadratmetern, die fehlen. Das lässt sich nicht alles im Stadthallenpark realisieren. Muß es auch nicht. Aber 1500 bis zu 2000 Quadratmeter wären an dieser Stelle möglich.

Und der Rest? Die Straße der Nationen jenseits der Brückenstraße ist weitgehend bebaut. Wo sollen dort Flächen für neue Geschäfte oder Restaurants entstehen?

Wir müssen dort mehr Angebote auf beiden Seiten der Straße schaffen. Läden gibt es eigentlich nur stadtauswärts auf der rechten Seite, links dagegen gibt es kaum etwas. Zwischen dem Behördenbau am Karl-Marx-Kopf und der Industrie- und Handelskammer könnte auch ein neues Gebäude entstehen. Aber wir sollten auch noch prüfen, ob auf der Seite der Arkaden sich baulich etwas optimieren lässt. Dies wäre auf der Straßenseite in den Arkaden oder in kleinerem Umfang an der Rückseite denkbar, ohne die grünen Höfe zu schädigen. Damit würden neue, tiefere Grundrisszuschnitte entstehen mit mehr Verkaufsflächen um modernen Anforderungen an Verkaufsflächen gerecht zu werden. Diese Idee ist nicht neu und muss natürlich der Eigentümer auch wollen.

Aber die Arkaden stehen doch unter Denkmalschutz?

Stimmt. Aber das Wichtigste für den Erhalt jedes Gebäudes - für jedes Denkmal - ist eine gute und dauerhafte Nutzung. Dafür wurden und werden auch Denkmale häufig verändert oder ergänzt. Dass muss selbstverständlich sehr sensibel geschehen. Die Grundzüge der Gestaltung und die verwendeten Fassaden-Materalien müssten unbedingt erhalten bleiben.

Und was ist mit dem Stadthallenpark? Auch der steht unter Denkmalschutz.

Richtig. Es gibt schon jetzt Äußerungen des Landesamtes für Denkmalpflege, dass man eine bauliche Entwicklung dort eher kritisch sieht. Aber bislang gibt es ja noch nicht mal ein geplantes Projekt sondern nur Vorstudien. Es kann sicher sein, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, aber letzten Endes hängt ja alles von dem Gebäude ab, das ein Investor am Rand des Parks bauen möchte und natürlich von der geplanten Nutzung. Konkrete Entwürfe dafür gibt es noch nicht, sie kann es auch noch nicht geben.

Die IHK hatte vorgeschlagen, ein möglichst transparentes Gebäude zu schaffen, mit viel Glasflächen, um den Park dahinter nicht abzuschotten.

Das wird kaum gehen, weil es in den Geschäften ja auch Regale und Einbauten geben wird. In Schaufenstern möchte der Handel auch Waren präsentieren. Man wird da kaum durchschauen können. Es ist aber möglich, eine gewisse Transparenz in das Gebäude zu bekommen, indem man Durchgänge von der Straße der Nationen zum Park macht, wo man nicht nur durchschauen, sondern auch durchgehen kann. Der Park bleibt so erhalten, bekommt nur einen Rahmen.

Wie hoch könnte, wie hoch sollte der Neubau werden?

Vorstellbar ist eine Höhe wie gegenüber das Gebäude des Terminal 3. Das ist ja auch in der Höhe gestaffelt. Ebenso abgestuft könnte ein Neubau sein, vielleicht bis zu vier Geschosse in der maximalen Höhe und zwei Geschosse in der Abstufung.

Warum sollte es dort keine Wohnungen geben?

Zunächst einmal bieten sich im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Einzelhandel und Gastronomie an. Darüber sind Büros möglich, vielleicht auch Arztpraxen, Wohnungen hingegen nicht. Wenn wir den Park künftig für Open-Air-Veranstaltungen nutzen wollen, dann sind Konflikte vorprogrammiert. Wohnen halte ich an dieser Stelle dann eher für kontraproduktiv.

Was glauben Sie: Wann wird der Neubau am Rand des Stadthallenparks fertig sein?

Wir müssen noch mindestens ein Jahr über eine Bebauung reden, es wird noch viele Diskussionen geben, aber wir brauchen einen Konsens. Dann würde sich ein Bebauungsplan anschließen und die konkrete Objektplanung. Weiterhin muss von ca. zwei Jahren Bauzeit ausgegangen werden. Der Neubau würde also nicht vor 2021 oder 2022 stehen.