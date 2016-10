Warum Frauen abends gemeinsam joggen

Der Startschuss ist gefallen: Ausschließlich Läuferinnen haben sich in der Stadt zum Sporttreiben getroffen. Dabei geht es um mehr als nur das Erlebnis in der Gruppe.

Von Sandra Häfner

erschienen am 29.10.2016



Draußen ist es kalt und dunkel, es hat geregnet. Eigentlich ein Wetter für das Sofa, die Kuscheldecke und für einen heißen Tee. Doch nicht für zwölf Frauen in Chemnitz. Eine nach der anderen betritt, in bunte Laufkleidung gehüllt, am Donnerstagabend gegen 18 Uhr das Spoorth-Ladengeschäft in der Nähe der Zwickauer Straße.

So wie Ute Wenske. Die Freizeitläuferin wohnt in Grüna und joggt dort einmal pro Woche. "Doch am Vorabend hatte ich beim Laufen ein mulmiges Gefühl. Es war schon dunkel und ich zum Teil auf einer Strecke unterwegs, an der keine Häuser stehen, dafür Büsche. Da habe ich mir gedacht: Das machst du nicht mehr, allein im Dunkeln laufen." Gesagt, getan. Über Facebook erfuhr sie vom Frauen-Lauftreff des Spoorth-Ladens, der am Donnerstag erstmals stattfand. Sie habe nie Angst gehabt, bei Finsternis zu laufen, aber seit dem Überfall auf eine Joggerin im Stadtpark im Juli und den Clowns-Angriffen sei das anders. "In der Gruppe ist es schöner und das Sicherheitsgefühl ist einfach da", sagt sie.

Das Sicherheitsgefühl war auch der Ausgangspunkt für Stefan Reisz, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit bei Spoorth, den Frauen-Lauftreff ins Leben zu rufen. "Ich komme selbst aus dem Leistungssport und da war das Thema immer präsent, auch bei Männern. Man fühlt sich im Dunkeln in einer Gruppe einfach wohler", erklärt er. Kein Grund seien dagegen die Überfälle in jüngster Zeit gewesen, betont Stefan Reisz.

Für Ute Wenske und andere Läuferinnen dagegen schon. "Nach diesem Vorfall habe ich schon Angst, dass mir so etwas auch passiert", sagt die Frau aus Grüna. Ähnlich denkt Birgit Bargmann. Sie läuft regelmäßig im Stadtpark und hat "eigentlich keine Angst im Dunkeln". Aber jetzt, wenn es nicht mehr so lange hell ist, "habe ich schon ein komisches Gefühl. Und man will ja auch nichts herausfordern", sagt die 50-Jährige aus Zschopau. Sie sei aber auch zum Lauftreff gekommen, um sich zu verbessern, will beispielsweise an ihrer Technik arbeiten.

Gemeinsam treffen die Schwestern Carmen Lehmann und Antonella Krippner ein. Beide sind froh, dass sie ab sofort in Gesellschaft ihrem Hobby nachgehen können. "Der Lauftreff ist eine sehr gute Idee. Im Dunkeln allein zu rennen, ist nicht schön", sagt Carmen Lehmann. Sie hat früher oft im Stadtpark ihre Runden gedreht. "Nach dem Überfall auf die Joggerin war ich dort zwei Wochen gar nicht unterwegs", erzählt sie. Mittlerweile laufe sie im Park wieder, aber nur, wenn es hell ist. "Mittags oder gleich nach der Arbeit. Das schränkt meine Lebensqualität ein", sagt sie. Ohne den Frauentreff würde Antonella Krippner weniger laufen, solange es früh dunkel wird. "Am Wochenende oder auf dem Laufband im Fitnessstudio", sagt die Frau aus Aue.

18.30 Uhr macht sich die Truppe unter der Leitung von Sportwissenschaftlerin Theresa Rietzschel auf den Weg. Zunächst laufen alle gemeinsam, später wird entschieden, ob sich die Gruppe je nach Leistungsvermögen aufteilt.

Stefan Reisz ist mit der Anzahl der Teilnehmerinnen zur Premiere zufrieden. Den Lauftreff soll es auch in der helleren Jahreszeit geben. "Wir wollen damit die Lebensqualität in Chemnitz verbessern. Ziel ist, dass die Lauftreffs von den Teilnehmern selbstständig organisiert werden", sagt er. Und kündigt an, dass es demnächst mittwochs auch einen Lauftreff für Jedermann geben soll.

Frauen-Lauftreff Jeden ersten Donnerstag im Monat bei Spoorth, Ulmenstraße 1; jeden anderen Donnerstag am Parkplatz Parkeisenbahn, Küchwaldring 24. Start ist um 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.