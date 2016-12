Bärtiger Geselle ist in Drebach in den Ruhestand gegangen

Von Matthias Degen

08.12.2016



DREBACH. Der Drebacher Weihnachtsmann ist in den Ruhestand gegangen. Nach 30 Dienstjahren hat Ingo Stöckel zum Pyramidenanschieben am ersten Advent ein letztes Mal sein Kostüm angezogen. "Drei Jahrzehnte sind eine lange Zeit, da kann man sich doch mit gutem Gewissen zurückziehen", resümiert der Bauunternehmer.

Eher zufällig sei er in die Rolle von Knecht Ruprecht im Krokusdorf gerutscht, erinnert sich der Drebacher. Damals glaubten die Kinder Thomas und Christin selbst noch an den bärtigen Mann, der aus dem Wald kommt und die Geschenke unter ihren Weihnachtsbaum legt. Zum Schulanfang der Tochter hatten die Geschwister zwei Ponys geschenkt bekommen. Einen Kutschwagen gab es auch und schließlich die Idee, vor der Bescherung als Knecht Ruprecht mit seinen beiden Wichtelkindern anzuspannen und eine winterliche Fahrt durch das Dorf zu unternehmen. "Eigentlich wollten wir nur unserem aufgeregten Nachwuchs die Wartezeit bis zur Gabenverteilung am Heiligabend verkürzen." Mit einigen Naschereien im Gepäck ging es von der Kirche im Unterdorf bis hoch zur Pyramide am Rathaus. Neugierige Beobachter wurden freundlich begrüßt, Kinder mit Schokolade oder Pfefferkuchen beschenkt und allen fröhliche Weihnachten gewünscht.

Der Mann im roten Mantel mit Rauschebart und seinen fleißigen Gehilfen im Ponygespann war schon bald das Thema im Dorf. "Immer öfter wurde ich angesprochen, zum Pyramidenanschieben im nächsten Jahr die Mädchen und Jungen im Ort zu überraschen", erinnert sich Ingo Stöckel. Lange ließ er sich nicht bitten. Daraus ist über die Jahre hinweg ein weihnachtliches Ritual in Drebach geworden, an dem wenige Weihnachten später auch die Kirchgemeinde und ihr Posaunenchor teilnahmen. "Selbstverständlich war diese Gemeinschaft zu DDR-Zeiten nicht."

Schon lange vor dem Anschieben finden sich heute die Kinder in Erwartung des Bärtigen und seiner Helfer vor der Pyramide ein. Ist endlich das Glockengeläut der Ponys zu hören, wird der Weihnachtsmann freudig begrüßt und gemeinsam versucht, die große Pyramide in Gang zu bringen. "Das klappt aber nie und soll es auch nicht", sagt Ingo Stöckel und lächelt verschmitzt. Erst wenn der Posaunenchor ein Weihnachtslied anstimmt und helle Kinderstimmen erklingen, dreht sich die Weihnachtspyramide am Rathaus.

Aus den Wichtelkindern wurden selbst Eltern. Mädchen und Jungen aus dem Ort halfen gern aus. Das Kostüm - echte DDR-Handarbeit - hat Ingo Stöckel auch zum letzten Auftritt in diesem Jahr noch getragen und stets auf Maske oder Handschuhe verzichtet. Nichts soll den Kindern Angst machen. Wem der Mann im roten Mantel dennoch unheimlich ist, bekommt seinen Beutel mit Süßigkeiten, Nüssen und Südfrüchten von den diensthabenden Wichteln. Das ist inzwischen Enkeltochter Laura, die in das Kostüm ihrer Mutter passt und diesmal von ihrer Schulfreundin Marie Weidauer begleitet wurde. Dass ihr Großvater seine freiwillige Saisonarbeit aufgibt, bedauert die Neunjährige. "Ein oder zwei Jahre hätte ich gern noch gewichtelt." Doch falls ein neuer Weihnachtsmann Wichtelbedarf habe, stehe sie gern zur Verfügung.