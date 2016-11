Böhmischer Nebel: Forscher testen Spürnasen für Studie

In Seiffen werden Teilnehmer für die Gesundheitsanalyse Odcom ausgewählt. Wer zu sensibel auf Gerüche reagiert, kommt nicht infrage.

Von Christoph Pengel

erschienen am 18.11.2016



Seiffen. Es müffelt in der Kegelhalle. Aber riechen kann es nur, wer seine Nase über das Gerät hält, das auf den ersten Blick an ein Mikrofon erinnert. Gabriele Meyer beugt sich darüber und atmet die Luft ein, die aus der Plastiköffnung strömt. Mal riecht es nach faulen Eiern, mal ranzig, mal gar nicht. Wann immer es stinkt, drückt sie einen Knopf.

Gabriele Meyer kommt aus Olbernhau und kennt sich mit Gestank aus. Wenn der Böhmische Nebel aus Tschechien herüberweht, nimmt sie einen chemischen, leicht süßlichen Geruch wahr. Zudem ist sie überzeugt: Die Industrieabgase verursachen bei ihr Heiserkeit und ein Brennen im Nasen- und Rachenraum. Nun will sie als Proband an der Studie teilnehmen, die diesen Zusammenhang untersucht: Das Projekt Odcom (Objektivierung der Geruchsbeschwerden im Erzgebirgskreis und Bezirk Ústí) soll zeigen, ob, wie und welche Stoffe die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen. Forscher suchen derzeit Teilnehmer im Seiffener Haus des Gastes. Dort, in der Kegelhalle, werden Spürnasen ausgewählt.

Wobei es nicht darum geht, Menschen mit besonders sensiblem Geruchsorgan aus der Masse herauszupicken. Weil die Ergebnisse möglichst repräsentativ sein sollen, werden Leute gesucht, die im Durchschnitt liegen. Ob Gabriele Meyer dazu gehört, ist offen. Es hängt davon ab, wann sie den Knopf drückt.

Der Knopf ist verbunden mit einem Laptop. Davor sitzt Benjamin König, ein Messtechniker von der Ifu, einem privaten Institut für Analytik in Frankenberg. Schläuche transportieren Gas von einem Plastikballon bis zur Nase von Gabriele Meyer. N-Butanol steht auf dem Ballon, nach und nach wird die Konzentration erhöht. Ein ranziger Geruch. König bestimmt, in welcher Konzentration der Stoff eingeatmet wird. Und er sieht auf seinem Bildschirm, wann es Gabriele Meyer stinkt. Zwischendurch streut er Nullproben mit Frischluft ein. In diesen Fällen sollte der Knopf nicht gedrückt werden. Erhält König dann trotzdem ein Signal von den Probanden, weist er sie später darauf hin, dass sie daneben lagen.

Die Idee dahinter: Obwohl jeder Mensch Gerüche anders erlebt und beschreibt, gibt es Stoffe, deren Geruchsschwelle bei einer Mehrzahl der Menschen nahe der gleichen Konzentration liegt. Bei N-Butanol sind es laut eines Ifu-Mitarbeiters 123 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wer erst bei deutlich höheren oder schon bei deutlich geringeren Konzentrationen etwas riecht, hat keine "normale" Nase - und kommt als Proband nicht infrage.

33 Freiwillige sind bislang getestet worden, davon 15 Deutsche und 18 Teilnehmer auf tschechischer Seite. Diese Zahlen nennt Martina Straková vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Sie ist mit zuständig für die Messungen innerhalb des dreijährigen Odcom-Projekts. Ab Dezember füllen die ausgewählten Probanden den gesamten Winter über Fragebögen aus: Wann wird was, wo und wie lange gerochen? Und welche Krankheitserscheinungen gehen damit einher? Einige Teilnehmer erhalten zudem einen Kanister, in dem sie Luft bei besonders starken Geruchsereignissen speichern können. Die Proben werden später im Labor untersucht.

Die Probanden-Studie ist eine der zahlreichen Methoden, mit denen die Forscher das Rätsel des Böhmischen Nebels lösen wollen. Anders als bisher soll die Belastung auch in Tälern registriert werden, nicht nur auf dem Schwartenberg. Deshalb wird zum Beispiel ein Messcontainer auf der Deutschneudorfer Festwiese aufgestellt. Die EU unterstützt Odcom mit 1,6 Millionen Euro.