Doppelte StraÃŸennamen treiben Pfaffrodaer weiter um

Doppelte Straßennamen treiben Pfaffrodaer weiter um

Eine einheitliche Lösung soll her. Noch haben einige Ortsteile aber nicht entschieden, ob sie diese mittragen wollen.

Von Georg Müller

erschienen am 30.08.2016



Pfaffroda. Längst sind sich Pfaffroda und Olbernhau einig, sie wollen zu Beginn des nächsten Jahres eine gemeinsame Stadt bilden. Bis es soweit ist, muss jedoch noch das Problem der doppelten Straßennamen aus der Welt geschafft werden. Andernfalls besteht vor allem bei der Hauptstraße und der Dorfstraße die Gefahr, dass Rettungsdienste falsche Adressen ansteuern.

Knapp zwei Stunden lang rangen die Pfaffrodaer Räte und Bürgermeister Steffen Günther (parteilos) um Lösungen. Die Idee: Doppelte Straßen sollen jeweils nach dem Ortsteil benannt werden. So sprachen sich die Räte dafür aus, dass die Hauptstraße in Dörnthal schlicht Dörnthal heißen soll. Besonders Alina Krause (CDU) setzte sich dafür ein. Sie hatte eine kleine Umfrage gestartet und eine positive Rückmeldung erhalten. Auf wenig Begeisterung stieß der Vorschlag hingegen bei Dietmar Ihle (BI Dörnthal/Haselbach). Er forderte, dass die Straße nach dem Maler Max Christoph benannt wird, der in Dörnthal lebte. Alina Krause gab zu bedenken, dass es auch andere verdiente Persönlichkeiten gebe, wie den im Jahr 2015 verstorbenen Bernd Kind.

Auch für die Dorfstraßen in Dittmannsdorf und in Haselbach müssen neue Namen her. Die Wahl fiel auf Dittmannsdorfer Straße sowie Haselbacher Straße. Genau dies löste Zweifel aus. So gaben Räte zu bedenken, dass eine solche Bezeichnung meist anzeige, wohin die Straße führe. In beiden Fällen würde sie aber mitten im Ortsteil liegen.

Kaum einfacher sieht es bei der Dorfstraße in Hallbach aus. Hans-Georg Heidinger (CDU) sprach sich im Namen des Ortschaftsrates für den Erhalt der Bezeichnung aus. Wenn alle anderen Ortsteile neue Namen wählten, gebe es für Hallbach keinen Handlungsbedarf, sagte er. Falls das nicht möglich sei, komme "Am Dorfbach" infrage. Rätin Karin Matthes (RBV) setzte sich für den Name Hallbach ein. "Er ist griffiger." Andere Räte pflichteten ihr bei und warben um Einheitlichkeit.

Als sich die Frage nach der Umbenennung der Dorfstraße in Pfaffroda stellte, fiel Karin Matthes Sichtweise etwas anders aus. "Ich halte Pfaffrodaer Dorfstraße für geeigneter." Ein Grund liege in den Örtlichkeiten. Dies löste im Gremium Verwunderung aus. Karin Matthes erklärte daher schnell, dass sie nicht Hallbach um die Dorfstraße bringen wolle. So wie in Hallbach soll sich auch in Pfaffroda der Ortschaftsrat erneut mit dem Thema befassen.

Weitaus größere Einigkeit gibt es bei der Freiberger Straße, die sich durch mehrere Ortsteile zielt. Ihr Name bleibt erhalten. Nur die Nummerierung ändert sich. Hunderterblöcke sind vorgesehen. Sie sollen den Autofahrern die Ortsteile anzeigen. Da nicht jeder weiß, welcher Block wohin gehört, wird überlegt, Hinweisschilder aufzustellen. Laut Steffen Günther wäre das ohne Probleme möglich. In Hallbach soll zudem die Dresdner Straße in Freiberger Straße umbenannt werden. Darüber hinaus stehen weitere Änderungen an, unter anderem bei der im Volksmund genannten Schulstraße in Dörnthal, die dann offiziell den Namen tragen darf. Endgültig ist all das nicht. Weitere Gespräche sind nötig. Zudem kommt das Thema erneut auf die Tagesordnung des nächsten Gemeinderates.